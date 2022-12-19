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王仁甫爬山誤觸地雷！季芹火大飆罵「通通剪掉不准播出」

▲王仁甫分享，前幾天惹怒老婆季芹的故事。（圖／衛視中文台提供）
▲王仁甫分享，前幾天惹怒老婆季芹的故事。（圖／衛視中文台提供）

娛樂中心/綜合報導

42歲藝人王仁甫與季芹結婚至今16年，是演藝圈的銀色夫妻檔，經常給予外界恩愛又幸福的形象。怎料，王仁甫日前卻在節目《一袋女王》中爆料，他曾在爬山時不小心惹怒季芹，直接在山友面前暴怒大罵，事後也不願意入鏡拍攝YouTube影片，季芹更當面嗆他：「你給我通通剪掉不准播出。」

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王仁甫日前在節目《一袋女王》分享，他目前和季芹正在一同經營社群頻道，兩人最近的目標是要挑戰百岳，自己目前已經挑戰成功20座，季芹則是13座。而在錄影前幾天，兩人又一起去登山，兩人到了登山口先整理登山裝備，經過登山口的山友難得看到「夫妻芹仁」，立刻興奮的表示想要合照，後來已經整裝好的王仁甫就打開運動攝影機，開始記錄登山過程，也催促老婆大人快點弄好。

不過，季芹還忙著綁鞋帶、放水壺、擦防曬、戴太陽眼鏡，實在快不了，此時等候許久的山友不好意思地問到何時可以拍照，王仁甫客氣的回說：「等季芹好了之後，我們就可以拍了！」沒想到直接惹怒季芹，立刻轉身給了一個超殺的眼神：「幹嘛什麼事都推給我，你剛剛沒有在整理嗎？而且什麼叫等季芹？你平常會叫我季芹嗎？」逼得王仁甫只能無辜的回說自己已經整理好了，而且有外人在總不能叫親愛的，也讓一旁的山友們越看越尷尬，趕緊默默離開。

▲季芹、王仁甫是不少人心目中，好感度最高的明星夫妻檔。（圖／王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）
▲季芹、王仁甫相當恩愛，許多人羨慕、好感度最高的明星夫妻檔。（圖／翻攝王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）
季芹收好裝備後，王仁甫還問說要不要錄一下登山前的感言，沒想到季芹轉身就走開始登山，王仁甫只好趕緊跟上，還不忘邊走邊拍，途中季芹根本不理他，眼看太座餘怒未消，王仁甫無奈說：「這一集可能只有我一個人在說話，因為我老婆今天爬山不美麗」，沒想到這句話徹底點燃季芹怒火，從山路上開始往回走，邊走邊念王仁甫在不耐煩什麼，而且說他語氣很討人厭超機車， 一怒之下還氣的說他真的很78，怎麼可以用這種態度對自己。

有趣的是，為了重現老婆大人爆氣現場，王仁甫還季芹上身演得超入戲，讓曾國城不禁大讚，認真地說：「這是我認識你20幾年來，你演戲演得最好的一次！」好友紀言愷也笑問說：「你確定他有說78？」，反應敏捷的巴鈺也立刻接話：「因為他是56嘛，所以後面就78！」讓眾人笑到不行。（編輯：詹鎰睿）


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