哈日族準備掃貨 台灣首家日系生活小物南紡店強勢進駐
DAISO JAPAN大創百貨的全新品牌「Standard Products」以台灣首店之姿，將於20日插旗台南南紡購物中心A2館3F。「Standard Products」店內佔地63坪，與大創及另一品牌threeppy店都在同一樓層，一氣呵成。店內裝潢風格與大創百貨氛圍截然不同，以木質陳列櫃以及類清水模的壁面與顏色裝潢，進門就能感受到自然清新舒適。「Standard Products」以「好一點，更好了」為理念、更加注重質感與實用性，從居家用品、廚房餐具、生活小物到文具用品，皆嚴選出產地，致力增加日本製生產商品。店內商品售價99元起，讓喜愛日系雜貨的顧客，能在自在的空間盡情享受購物過程。
記者林怡孜/台南報導
由日本總店來台灣首店支援的安部雅弓表示，受日本消費者喜愛人氣商品，台南南紡店通通都有。有收納控喜愛的堆疊的日系餐具、直式橫式都能互相搭配的聚丙烯收納盒、透明壓克力浴用品；日本老字號工廠工匠製作的日製鉛筆也是文具控的最愛，其他如日常用品或居家裝飾用品，都能感到永續環保的理念，好產品自然使用的壽命更能延長。安部雅弓並推薦台灣消費者必買的好物，安部表示，不管是小菜刀、水果刀還是麵包刀，完全是日本生產，櫻花木製作的刀柄充滿質樸的美感，絕對是喜愛料理的民眾一定要入手的好貨。
「Standard Products」台南南紡店不僅為台灣第一家開幕門市，更引進操作方便、結帳更簡單快速的「自助收銀機」，南紡門市共有3台自助收銀機，機台使用信用卡、悠遊卡、LINEPAY等多元支付，省去找零時間加速結帳流程，讓到場購物的顧客，不用苦苦等候就能快速輕鬆結帳商品，不僅享受日本新品牌的魅力也同時感受新型態的購物體驗。
「Standard Products台南南紡店，日本直輸一千多種品項，商品種類繁多更貼近生活所需，價格實惠，大坪數門市逛起來輕鬆舒適、絕對過癮，絕不讓您空手回家！喜愛日系商品與日牌的顧客千萬別錯過，抓緊時間計劃台南之旅，搶先在台體驗日本話題最高品牌！