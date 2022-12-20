開元食品×舊振南聯名 「巧緻果酥迎春禮盒」預購開賣
歲末年終正式進入跑趴歡聚送禮的高峰，跑趴前到連鎖超商買伴手禮是最方便快速的選擇！國內餐飲指標開元食品與知名百年漢餅品牌「舊振南」跨界合作，推出為年節伴手禮量身打造的聯名獨賣「巧緻果酥迎春禮盒」。開元食品x舊振南「巧緻果酥迎春禮盒」將於12/21-1/3 限時兩週在全家便利商店型錄預購開賣，售價每盒750元。「巧緻果酥迎春禮盒」內含：四款精選舊振南創新小巧水果酥，及法國百年極致巧克力品牌「法芙娜」製成的可可碎豆酥，和濃醇的法芙娜巧克力棒，絕對是伴手禮最具風味與品味的首選。
生活中心/綜合報導
開元食品深耕商用市場40年，理解客戶在過年前後都會有龐大的送禮需求，因此特別與國內知名百年漢餅品牌「舊振南」進行聯名獨賣款合作，本次聯名合作的「巧緻果酥迎春禮盒」，包裝結合甜蜜與喜氣意境，盒內精選四款舊振南的「創新小巧水果酥」：有嚴選在地鳳梨為基底，添加獨家乳酪配方製成的濃郁奶香外皮鳳梨酥；以芒果製作內餡，搭配伯爵茶茶葉揉入奶酥皮，有著清爽茶香與果香的伯爵芒果酥；內餡選擇草莓搭配桑葚，融合出雙重酸甜莓果好滋味的草莓桑葚酥；用茂谷柑製成內餡，奶酥皮揉入精品級法芙娜可可，風味浪漫甜而不膩的可可茂谷酥。再搭配兩款法芙娜小點：有著濃郁堅果香杏仁片製成清脆麥芽糖衣，淡淡奶香襯托著杏仁芳香，口感鬆脆、風味清新宜人的法芙娜可可碎豆酥；以及有著絲滑優雅的小巧造型，富含細膩而強烈的苦甜巧克力風味、其悠長餘韻令人無法抗拒的法芙娜巧克力棒，豐富多樣美味的小點組合，一盒在手絕對讓你成為聚會最受歡迎的焦點。