一路旺到明年！冬至「4生肖」財運爆棚　他偏財運也起飛

今是冬至前一天「四離日」！專家曝3禁忌：恐明年衰整年

▲民間深信冬至前一天是「四離日」，命理專家提點避開3禁忌，冬至靠一招「換氣」大轉運。（示意圖／Shutterstock）
▲民間深信冬至前一天是「四離日」，命理專家提點避開3禁忌，冬至靠一招「換氣」大轉運。（示意圖／Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

今年最後轉運機會就靠明（22）天冬至了！迎來24節氣中最重要的節氣之一，命理專家柯柏成指出，在上古時代是把冬至當作過年，所以才有民間俗諺「冬至大如年」的說法。冬至除了吃湯圓助運，如果怕胖或容易消化不良的人，柯柏成也分享另一招不吃湯圓的轉運法；另外冬至前一天是「四離日」，正是磁場轉換的關鍵，也要盡量避免爭吵、探病或到墓地。
 
命理專家柯柏成表示，冬至是24節氣裡最重要的節氣之一，這天在地球軌道上到了遠日點的日子，是晝最短、夜最長的一天，在冬至子時靜坐（23:00至01:00），最能接收天地宇宙能量，且冬至當天行為牽動未來一整年行運，還是要謹慎為之。今（21）日是冬至前一天，正是曆法上的「四離日」，命理專家柯柏成提醒，最好冬至前後三天都當作磁場轉換的關鍵，這段時間要盡量避免口舌之爭、出入醫院探病或是到墓地。

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▲冬至除了吃湯圓還有什麼其他的開運方法呢？塔羅牌艾菲爾老師就分享幾個冬至的轉運秘法，其中「2食物」必吃。（示意圖／取自Shutterstock）
▲台灣人冬至習慣吃湯圓開運，另外也能燒一物「換氣」，在冬至招來年好運氣。（示意圖／取自Shutterstock）
今年冬至在12月22日上午11時23分交節氣，12月23日就進入臘月，因此這個月屬羊的人要注意和長輩、老闆的溝通，會比較花時間心力；不論生肖只要是農曆6月出生的人，要多注意身體健康，尤其是心血管疾病問題；屬牛的人將有貴人運要好好把握，在事業上會有貴人幫忙財運，有長期慢性病的人也容易找到良醫治癒。
 
命理專家柯柏成補充，習俗上都要吃湯圓助運，但是怕胖或容易消化不良的人，可以試著改用換氣方式，冬至是天地磁場交接轉換，最適合換氣，可以在家中拿吃剩的橘子皮燒烤，只要有點出煙就可以拿橘子皮在家裡四處繞繞，薰廚房增財氣、薰客廳助事業貴人、薰書房助文昌考運。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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