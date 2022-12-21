比麥當勞漲價還貴！樂魚「599元漢堡」吃整隻波士頓龍蝦
台灣麥當勞今（21）日正式漲價，引發消費者熱議漢堡速食抗漲話題，沒想到台灣首間魚漢堡專門店「樂魚Blue Fish」，竟開賣一顆要價599元的「青檸龍蝦堡」，吃得到一整隻波士頓龍蝦！並因應聖誕節推出雙人套餐；跨年當日還延長營業時間至凌晨1:00，單獨販售適合歡聚共享的炸物拼盤陪大家倒數。
記者蕭涵云/台北報導
歡慶年末佳節，樂魚漢堡推出季節限定新品「青檸龍蝦堡」，採用2022年世界麵包冠軍武子靖師傅特製的熱狗堡款麵包，並選擇安永鮮物嚴選、以UHP （Ultra High Presure）超高壓技術凍結製成的波士頓龍蝦，保留緊實略帶彈性的肉質與鮮美滋味，搭配主廚獨家秘製青檸奶油醬，再加入紫洋蔥、芹菜丁及蝦卵，口感豐富、越嚼越香，雖然一顆要價599元，卻可以吃到一整尾波士頓龍蝦。
聖誕節雙人套餐除了放入最新「青檸龍蝦堡」，主廚特地選用天然香料馬告製成蒜味馬告麵糊，來搭配安永鮮物嚴選的炸物拼盤，烘托各式魚丸類產品、頗受好評的炸鬼頭刀魚條、切圈油炸的整尾透抽等海味；並搭配屢獲國際葡萄酒大賞金獎、銀獎及酒評雜誌一致推薦的索里金斯酒莊，兩支不同品項的氣泡酒，狂歡聖誕超享受。而跨年當日，樂魚漢堡還延長營業時間至凌晨1:00，單獨販售適合歡聚共享的炸物拼盤陪大家倒數。
另外，以招牌人氣早午餐圈粉無數的貳樓餐飲，迎接雙跨年找來台灣老字號湘菜名店「彭園」聯名，推出全新限定中西合併創意菜，把道地台味臭豆腐結合美式經典起司漢堡，藤椒麻辣鍋也變成芝心歐姆蕾的鹹香肉末醬，混搭國宴料理的全新風味，吃起來意外合拍，期間限定即日起至2023/1/29於全台貳樓限量開賣。