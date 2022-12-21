躺著都能瘦？　營養師：關鍵在基礎代謝率

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冬天才是減脂黃金期 基礎代謝率高5%大多數人覺得夏天動不動就飆汗，一定是享瘦好時機。營養師鄭秀卿解釋，在冬季親友相約嗑火鍋，高熱量、甜食讓食慾旺盛，吃得多容易形成體內脂肪，體重當然隨之飆升。研究顯示，冬天其實是減脂的黃金期，運動、食物、生活型態多管齊下，冬天比較容易瘦身成功。
- 冬天運動：冬季的基礎代謝率較夏季高5%，這就是為什麼冬季運動的雕塑效果更好。
- 挑對食物：冬季身體裡的血清素會下降，讓人想吃東西，適時補充鎂元素能提升血清素，沒有調味的堅果、黑巧克力都很適合。多吃富含維生素B的紅肉、綠葉蔬菜、奶製品、全穀類食物也有幫助。深受健身族喜愛的紅花籽油CLA，提高代謝幫助肌肉生成，從體質下手。
- 生活型態：不要熬夜更別節食以免壓抑瘦素分泌，同時注意保暖，研究顯示，冬季人體體溫每上升1°C，代謝率就會提高12%喔，多喝溫熱水、泡腳泡澡保持身體暖和就是正解。
說到提高基礎代謝率，在國際許多研究都顯示紅花籽油中含有共軛亞麻油酸CLA，CLA可以減少體內脂肪，並保留肌肉組織在身體中的比重，因此在歐美非常盛行，特別受到健身族關注與追捧。紅花籽油CLA是什麼？怎麼吃？營養師鄭秀卿說明，CLA是亞麻油酸的共軛異構物，屬於天然、對人體有益的不飽和脂肪酸。由於人體無法自行合成CLA，只能另外攝取，而目前CLA含量最高的食用植物油就是紅花籽油。
營養師教你如何挑選CLA 濃度、安全檢驗是關鍵應該怎麼挑選CLA呢？鄭秀卿營養師補充說明，選擇時要注意CLA的含量是否有標示清楚、濃度為多少？是否通過安全檢驗也是關鍵。研究顯示，一般成年人每天需要攝取3~4公克的CLA，如果從牛奶、奶油、蛋黃、雞肉、牛羊肉當中攝食到充足，熱量也會因此超標！不妨可搭配保健食品，從中補充，達到事半功倍的效果。
為了幫助忙碌的現代人攝取優質紅花籽CLA，市面上有許多紅花籽CLA的產品，建議可以選擇冷壓充填封存技術的膠囊型產品，能有效鎖住紅花籽油精華，不易氧化變質，促進新陳代謝效果更加分，購買時也要注意以下三點：
- 低溫萃取：紅花籽油並不等於CLA共軛亞麻油酸，需要經由特殊低溫萃取技術，才能有效將CLA成分定量。透過低溫萃取技術完整保存活性，活性共軛亞麻油酸比例達50:50。
- 封存技術：好的油質要使用好的封存技術，例如：冷壓充填封存技術等，可以確保不變質，透明膠囊完整包覆，品質更有保障。
- 檢驗報告：產品經第三方檢驗合格，食用測試安心無虞，例如：通過HACCP食品認證標準等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56266
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