特企／美庫爾Merkle與AWS合作　打造新次元4R及時行銷

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美庫爾台灣執行長蔡秀麗（Carrie Tsai）表示：「新次元需要新視角，數據轉型結合商務轉型，達成可衡量商務成果的顧客體驗轉型（CXM）。品牌企業取得消費者的第一方即時動態數據，並根據場景、旅程提供超個人化推薦，以大數據與 AI 技術，實現品牌即時決策與商務成果。」她提出，新次元 4R 行銷的新概念，即透過會員辨識（Recognize）、自動接觸（Reach）、關係經營（Relationship）、即時量測與投資報酬（Return）等「4R」，邁向顧客體驗轉型。
新次元 4R 行銷
一、「Recognize」會員辨識：美庫爾數據科學執行總監陳詳翰（Harvey Chen）認為，品牌須關心顧客未來的需求，整合產業、情境建立顧客 360˚視角，強化會員的識別。透過 AWS AI/ML 服務建置模型，預測適合與消費者互動的方式，並且在符合資安與個資保護的前提下，整合更多數據，透過美庫爾「Merkury」 或「AWS Clean Rooms」交換匿名資料及運算，串聯生態圈的數據。
二、「Reach」自動接觸：美庫爾台灣解決方案總監陳宏奇（Ryan Chen）表示，56%消費者會因體驗不佳，而不至品牌網站購買產品。因此，行銷自動化工具必須運用 AI 進行會員識別，才能創造轉換效力。
三、「Return」即時量測與投資報酬：美庫爾台灣首席架構師康晉嵐（Jason Kang）說明，關鍵在於「即時數據決策」，透過「AWS Kinesis Data Streams & Analytics」工具導入消費者評論為例，即時分析數據，結合自動化決策處理消費者評論，增加客戶體驗及減少客服成本。
四、「Relationship」關係經營：美庫爾台灣資深商務開發經理林宏杰（Jay Lin）指出，在下個會員經濟時代，品牌必須有效辨識出會幫忙分享推薦的影響力會員，並以特有的機制激勵，美庫爾推出「Loyalty Plus」協助品牌自動化運營。
美庫爾亞太區執行長約翰・里奇奧（John Riccio）指出：「品牌要傾聽顧客的需求，不僅是銷售產品和服務，而是成為真正以顧客為核心的企業，企業才能永續發展。」
打造數據驅動企業 推升企業創新能力
根據 Gartner 在 2018 年的調查顯示，75％數位化領先企業將主導一個全新的顛覆式市場，持續轉型也將成為新常態。AWS 台灣暨香港專家團隊總監翁宇強（Paul Yung）表示，如今 2021 年全球市值前 10 大的企業與全球最具價值的品牌，75％都是科技公司。他也舉例，亞馬遜透過不同領域的數據創新，打造數據驅動的企業，成功將大部分的成本轉化為收入來源。而亞馬遜成功的四大核心價值分別為：客戶至上、遠見卓識、對創新的熱情、卓越的營運，透過領導力準則快速做出高質量的決策，保持敏捷性是企業持續創新的關鍵。
怡和餐飲集團台灣數位營運部總監李世豪（Howard Li）表示：「企業更重要的是數據轉型，要打造自有的流量池，需要成熟的數據庫，提供消費者個人化的體驗。」採用科技工具要找到對的合作夥伴，加速轉型的過程。台灣大哥大副總經理暨數據長詹兆源（Eddie Chan）則分享，台灣大哥大的數據轉型包括流程數位化、用數據強化決策的品質，各部門每日都用內部開發的數據系統做各種決策。
TVBS 總經理劉文硯（Sheena Liu）則強調，企業要先盤點自身優勢，TVBS 從媒體和知識品牌出發，與觀眾建立更多連結，串連不同類型、渠道的數據，也與美庫爾合作導入科技工具。萊雅集團 LUXE 美妝事業部 Chief Digital Officer 陳瑞慈（Alice Chen）分享，自 2015 年起，萊雅集團 LUXE 投入數據轉型，高層展現決心，透過科技與美妝的完美結合，後續引領電商業績表現亮眼。
AWS 台灣暨香港首席政策官秦素霞（Cynthia Chyn）亦表示：「全球企業共同面臨的挑戰是，萬物聯網已大幅提高數據資產被駭客攻擊的風險。建立數據治理與資安管理機制已不僅僅是合規議題，而是維繫企業競爭力關鍵之一，成為以數據驅動轉型和企業策略重要的一環。」
未來，美庫爾將擴大並加速與 AWS 在台灣的合作，以新次元 4R 行銷為基礎，打造第一方即時數據，推動企業數據轉型，引領各產業積極邁向顧客體驗轉型。