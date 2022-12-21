前省府主秘張時坤筆耕不輟 81歲出新書「牽手遊山玩水」

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張時坤之前在台灣省政府服務，從基層做起，一直爬升至主任秘書，之後擔任台灣電影文化公司總經理，當時他即時常發表文章，更和各大報紙副刊舉辦各式文藝營，培養青年學子的閱讀及寫作能力，更首創和民間出版社合作，贊助新人出書，成為他們晉身「作家」的貴人，並組省政藝文訪問團至各地實地考察報導。他創辦的「台灣月刊」也曾獲得金鼎獎，各項創新作法均開公家行政風氣之先。。
張時坤的「牽手」郭淑婉曾擔任新竹市政府新聞股長及圖書館長。她說先生從初中時即愛好文學，1959年任教彰化縣王功國小，即自力創辦「匯潮」雜誌，1962年就讀世界新專（現為世新大學），亦創立「如火文藝社」，並出版「如火」，延續這股熱忱，1964年回到母校彰化縣鹿港中學執教時，也負責主編校刊，這次先生再次出書，她與有榮焉！
張時坤大女兒張宜如目前為旺宏教育基金會執行長，她表示父親很低調，平時都不太講自己的成就，這次出書，她開始爬梳父親精彩的過往，發現許多大作家都很感念父親當年為他們爭取到許多權益及關照之情，父親雖然在公家構關服務，但卻有很多創新的作法，尤其很早就有公關及藝術方面的著作，難怪她會走記者及公關這條路，也非常喜歡藝術！小女兒張宜真現任中國醫藥大學新竹附設醫院執行長，她說爸爸總能透過淺顯的文字，描寫霎那間的美好，希望爸爸持續熱愛攝影和寫作，她非常佩服爸爸81歲還出書，這樣的毅力也激勵她，未來要出一本書留下美好紀錄。
張時坤已出版「問情」、「你的身體我的靈魂」、「來自心靈的觸動」、「風景之外有風景」、「涵碧水沙連」、「奇美台中」、「台中山海屯」、「新聞行政實務」等書，及翻譯「十六個我」、「企業與人才」、「企業與公共關係」、「萬無一失的藝術」與「飄浮在喜瑪拉雅山群峰間」等書。