姜河那喝醉走廊當床睡！發現戶頭多5億　居然是這樣處理

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姜河那劇中因被委託而收到5億元；他說如果帳戶突然多了5億，會先存進戶頭，「就先當作是沒有的錢存起來，然後沒錢的時候，再看看戶頭的餘額來振奮精神！」
姜河那為了詮釋北韓人，在皮膚彩妝、方言費勁苦心，因他皮膚較白，雖然並非所有北韓人都屬黝黑膚色，但他認為「李政文」應該比較適合黑一點；他為了觀眾能聽懂，「特地」不講標準的北韓方言，他有請老師指導，姜河那說：「我有收到準確發音的方言錄音檔，也有老師指導，只不過若說出精準的方言，又為了要詮釋出腳本中的微妙情感，可能就要大幅修改台詞，因此為了讓觀眾更能理解，聽起來也更順耳，就做了些刪減，只有贅詞和語調還保留北韓方言。」
姜河那準備角色時，沒有被角色混淆，他說：「腳本上都寫得非常清楚，情境也都不同。不過作為在憲，有好幾次把自己介紹成文成。」
此外，姜河那劇中因酒醉向河智苑吐露真心話，他也分享現實生活中喝醉發生的糗事，「因喝酒發生的插曲真的真的很多…要從哪裡開始說呢…嗯…大學時期因喝醉酒連續輸入錯家裡的密碼，結果最後沒有力氣直接癱在走廊上睡著」。《謝幕》獨家在愛奇藝國際站播出。
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