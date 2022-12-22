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姜河那喝醉走廊當床睡！發現戶頭多5億　居然是這樣處理

▲姜河那曾喝醉倒在家門外走廊睡覺。（圖／愛奇藝國際站）
▲姜河那曾喝醉倒在家門外走廊睡覺。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

韓劇《謝幕》由河智苑、姜河那主演，姜河那劇中一人分飾2角，包含北韓人李政文以及無名演員劉在憲。他接受台灣媒體訪問，透露為了演好北韓人下足苦工。姜河那劇中因喝醉對女主角表露真心，他笑說私下也曾喝醉發生糗事。

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▲劇中，姜河那飾演北韓人李政文。（圖／愛奇藝國際站）
▲劇中，姜河那飾演北韓人李政文。（圖／愛奇藝國際站）
劇中，在憲為了生命所剩無幾的奶奶，扮演從北韓來的孫子，問及現實中有人向他提出此要求，姜河那是否會答應，以及會接受善意的謊言嗎？姜河那說：「如果是善意的謊言，真的是出於善意的話，那我認為是可以接受的。還有，我也希望自己能成為理解這種行為的那種有格局的人。」

姜河那劇中因被委託而收到5億元；他說如果帳戶突然多了5億，會先存進戶頭，「就先當作是沒有的錢存起來，然後沒錢的時候，再看看戶頭的餘額來振奮精神！」

姜河那為了詮釋北韓人，在皮膚彩妝、方言費勁苦心，因他皮膚較白，雖然並非所有北韓人都屬黝黑膚色，但他認為「李政文」應該比較適合黑一點；他為了觀眾能聽懂，「特地」不講標準的北韓方言，他有請老師指導，姜河那說：「我有收到準確發音的方言錄音檔，也有老師指導，只不過若說出精準的方言，又為了要詮釋出腳本中的微妙情感，可能就要大幅修改台詞，因此為了讓觀眾更能理解，聽起來也更順耳，就做了些刪減，只有贅詞和語調還保留北韓方言。」

姜河那準備角色時，沒有被角色混淆，他說：「腳本上都寫得非常清楚，情境也都不同。不過作為在憲，有好幾次把自己介紹成文成。」

此外，姜河那劇中因酒醉向河智苑吐露真心話，他也分享現實生活中喝醉發生的糗事，「因喝酒發生的插曲真的真的很多…要從哪裡開始說呢…嗯…大學時期因喝醉酒連續輸入錯家裡的密碼，結果最後沒有力氣直接癱在走廊上睡著」。《謝幕》獨家在愛奇藝國際站播出。

▲劇中，姜河那收到鉅額5億而改變人生。（圖／愛奇藝國際站）
▲劇中，姜河那收到鉅額5億而改變人生。（圖／愛奇藝國際站）
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