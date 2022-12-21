巨幅鴨尾與千鳥格紋上身， Porsche 911 Sport Classic 經典再現限量抵台!

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重新詮釋復古設計元素
包含專屬於 911 Turbo 車型的寬體車身；向傳奇車款 Carrera RS 2.7 致敬的固定式碳纖鴨尾尾翼，並施以車身同色烤漆，以及雙拱式車頂皆凸顯了全新 911 Sport Classic 的獨特性。
如同 2009 年推出第一款 997 世代的 911 Sport Classic，設計師在為新款限量車型挑選專屬漆面的靈感源自保時捷 356 前期款的時尚灰漆面。Style Porsche 設計部門副總裁 Michael Mauer 表示：「新款 911 Sport Classic 是首款採用金屬跑格灰烤漆的車型，灰色從不乏味，通常是一種態度，而且還很酷。」為展現的跑格設計，在金屬跑格灰的車身上，兩道條紋將貫穿前蓋、車頂以及尾翼。除了專屬的金屬跑格灰烤漆外，新款 911 Sport Classic 也提供黑色、金屬瑪瑙灰、金屬龍膽藍或其他保時捷嚴選選色等選擇。
進入車室之內，經典的千鳥格紋妝點在座椅中央以及車門飾板，而黑色/經典干邑棕色的雙色頂級皮革內裝，與車身顏色形成優雅的對比。
550 hp強勁動力造就史上動力最強的手排 911
動力系統同樣獨具特色，3.7 升、雙渦輪增壓水平對臥六缸引擎可輸出 550hp（405kW） 的動力，透過後輪驅動直達路面，並搭載七速手排變速箱，讓這款全新 911 Sport Classic 成為保時捷至今動力最大的市售手排 911。
該款變速箱具備 Auto-blip 自動補油功能，可在降檔時提升轉速以補足檔位之間的轉速差。標配的跑車排氣系統針對該車量身打造，帶來更加動人的聲浪感受。
為了滿足高性能表現，懸吊系統以 911 Turbo 和 911 GTS 車型作為基礎，並標配保時捷主動式懸載調整系統 (PASM)，其阻尼針對車輛動態做出調整的速度快如閃電。該系統也包含運動化懸吊，使車身高度再降低 10 毫米。
不朽經典之作：911 Carrera RS 2.7
保時捷 911 Carerra RS 2.7 毫無疑問地是汽車史上獨一無二、令人難忘的經典之作。1972 年 10 月 5 日，在巴黎車展上911 Carerra RS 2.7 首次亮相，成為世界上第一款配備前、後擾流的量產車款。911 Carerra RS 2.7 的誕生是為了以 911 作為基礎，用於參加各種場地與拉力賽事，開發時的需求非常明確：極致的輕與快。為了達到此目標，保時捷的工程團隊從無到有開發了一具全新的 2.7 升六缸水平對臥噴射引擎。造就這輛擁有 210 PS 最大馬力、車重僅 960 kg的高性能跑車，僅需 5.8 秒就能由靜止衝刺至時速 100 km/h，且極速更高達 245 km/h，當時以賽車為理念打造的精巧空氣力學設計，使 911 Carerra RS 2.7 時至今日依然獨特。並且為了盡可能滿足車主個性化的需求，保時捷堅持訂製化打造 911 Carerra RS 2.7，買家能夠各種不同的車色與配備。強烈的需求讓保時捷也為之驚訝，因為最初的計畫只打算生產 500 輛以滿足賽事認證要求。