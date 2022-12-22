萬里雲攜手台灣大車隊研發AI熱點　榮獲IIA國際創新獎

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業界首創 AI技術預測叫車熱點
萬里雲與台灣大車隊共同開發的 AI 技術預測叫車熱點是台灣大車隊與 CloudMile 萬里雲於 2020 年初展開的專案，在雙方的共同努力下，僅花費 6 個月的時間就分析完台灣大車隊累積 16 年的行車資訊，成功開發並推出準確率高達96%的 AI 熱點：透過即時比對乘客資訊、地區與時段的方式更新黃金「載客熱區」，目標是讓小黃及多元計程車司機可以隨時隨地參考即時資料，精準掌握客流，藉此降低計程車空車率跟馬路載客的油耗成本。
55688集團旗下台灣大車隊創立 16 年來，專注於數位科技服務及創新，台灣大車隊首創 APP 叫車服務，致力於滿足乘客的叫車需求，至今累積用戶數已超過 650 萬，每年可取得將近 8000 萬趟的乘車大數據，近年55688集團更持續透過大數據、AI挖掘用戶需求，APP提供消費者更便利多元的生活媒合服務，邁向「新生活服務生態圈」。
台灣大車隊為照顧旗下司機，堅持以人為本的理念，專注乘客會員經營外，更致力於提升司機營業所需的資源福利。為解決計程車空車消耗，提升司機載客率，台灣大車隊與新創公司CloudMile萬里雲合作，運用車隊累積了十多年來數億趟的載客巨量數據，共同打造「台灣大車隊 AI 熱點」服務，為司機提供叫車熱點即時預測準確率高達 96%。成功協助計程車司機省下每天約 1 小時的空車消耗時間、每月 5000 元的油費，平均每台計程車每月可省下 1851 磅碳排放量，提升營運效率，同時也實踐永續運輸服務。
萬里雲 AI 開發技術 深獲國際型獎項肯定
國際創新獎評審團，肯定萬里雲在 AI 技術開發的能力，本次獲獎的「服務與解決方案」類別專注在其服務是否能提供產業廣泛問題的解決能力。長期以來，大量數據的雲運算及處理都是各產業的痛點。萬里雲 AI 與數據技術團隊，擁有超過 10 產業的 AI 技術開發經驗，擅長挖掘商業痛點，並結合創新 AI 模組，開發最適合、且能幫助企業業績成長的 AI 應用。
CloudMile 萬里雲創辦人暨執行長劉永信表示，數位轉型已經是企業不可忽視的成長策略，擁有創新能力的技術合作夥伴，則能更輕鬆地讓企業在技術轉型上零門檻。CloudMile 萬里雲持續佈局 AI 與雲端技術人才，以客戶需求為核心，助企業數據轉化為新成長能源，在數位經濟未來中捷足先登。