泡麵創舉！統一推5款「沖泡式非油炸麵」 承諾堅持凍漲
統一企業一年在台銷售逾3億包泡麵，多種口味深受消費者喜愛，為了繼續搶攻台灣速食麵1年約140億元的市場商機，打破傳統泡麵侷限，集結旗下滿漢大餐GOLD 、滿漢御品、大補帖、巷口乾麵、小時光麵館推出五款「沖泡式非油炸麵」新品>統一公共事務部部長凃忠正表示：「雖然成本原料比較高，但目前不會調整價格，將會繼續堅持凍漲。」
記者鍾怡婷/綜合報導
統一於今年度九月起，旗下泡麵品牌陸續推出5支重磅新品，改搭配新麵體「沖泡式非油炸麵麵體」，帶給消費者全新的味蕾饗宴，新品上市後帶動整體大碗麵營收有兩成的成長，創造額外一塊新市場！代表沖泡式非油炸麵備受消費者肯定。
「沖泡式非油炸麵」是統一致力15年研發，以專用小麥及特殊磨粉技術保留了完整麥香。採用「台灣獨家熱風導流技術」，搭配從日本進口的9段式乾燥機，模擬出老師傅的「搓、揉、捏、擠、拉、甩、扯、拖、切」工藝，慢工出細活達到手揉日曬麵條口感，讓麵體熱量接近日曬乾麵條風味，提供了消費者更接近真實口感的生活麵。
凃忠正表示，這幾年泡麵產值雖沒有爆炸性成長，但市場仍舊穩定擴展中，雖然原料成本高漲，但仍會繼續堅持凍漲，承諾「目前還是不會調整價格」。實際上統一集團董事長羅智先，去年也曾表態，原物料波動是一時的，消費者才是永遠的，因此會盡量優化生產流程，藉由提高生產力來吸收原物料上漲的成本，對於產品調漲會三思而後行。