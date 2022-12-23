特企／告別說話誤會！「順勢聊法」助掌握聊天眉角

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遇到轉職瓶頸時，呂美華運用理性去思考找尋能夠長遠發展的趨勢產業，她選擇康成志業保健電銷，因為健康是人人都想要的生活。加上個性使然，也喜歡與人聊天說話，能夠運用分享健康觀念去認識朋友，呂美華即使沒有電話行銷業務經驗，天時地利人和的條件，促使她把握這個事業機會。
喜歡聊天是個性，但要轉成工作專業，電話行銷有許多要學習的地方。呂美華表示自己是進入康成志業後，才真正學到如何跟人聊天說話。「自己說什麼，對方就接收到什麼」居然是天大的誤會！以前呂美華都說自己想說的，並沒有深入考慮客戶想聽什麼。康成志業採用獨門的「非意識腦推力式行銷-順勢聊法」，瞭解人只聽得進去「自己想聽的話」，所以要順著客戶的意願講話，順勢反而能掌握局面。康成志業保健電銷對員工提供完整的保健營養教育與電銷流程培訓，讓呂美華慶幸能跟上康成志業這個完整運作的事業軌道。
電銷工作之餘還能兼顧繪畫創作 全靠康成志業完善的S.O.P.
大多數人只能用更多的工作時間去換取金錢，但人生價值還有許多值得去學習、付出及擁有。呂美華分享一路來的心得，因為康成志業完善的培訓規劃，讓所有電銷同仁，能夠更有效率的完成電銷工作，達成準時下班不加班、心情愉快有充裕的時間可以安排生活。現在呂美華白天認真用一通通電話打出好業績，下班後還可以專心創作畫畫，畫出一幅幅精美的畫作，讓周遭人們驚艷不已。如此多采多姿的生活，也讓她成為許多同儕之間的偶像！如果你也羨慕這樣的工作生活，那就一起來康成志業保健電銷工作吧！現在康成志業擴大招募電銷業務人才，歡迎有意轉職，想擁有豐富人生經驗的你前來挑戰！