最狂週年慶在義大Outlet Mall！免出國全球時尚一站購足

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B區LB引進以羊絨設計聞名遐邇的義大利時裝「Fabiana Filippi」，品牌創立於1985年，素有「衣的詩人」之美譽，深受貴婦名媛的喜愛，眾多國際知名人士，如韓國女星崔智友、金喜善等，都是愛用者，喀什米爾羊毛大衣是必敗單品。而全台獨家歐洲精品複合大店「Luxury Mall｣，更是集結歐洲直送一線精品，Gucci、Burberry、YSL、Kenzo、Prada、Celine、Chloe、Bottega Veneta等20大國際精品讓你輕鬆入手。
週年慶必搶的美妝品都可以在「iGLAMOUR 愛•迷人」全台最大美妝服務專門店一站購足，從保養、美妝、香水到髮品，提供最TOP的奢寵饗宴，還有獨家代理的韓國超人氣FEMMUE、法國皇室御用護膚Algologie、美國果漾系美妝Juice Beauty等，以及超齊全的國際知名香水品牌，包含Chloé、ISSEY MIYAKE、HERMES等。聖誕節交換禮物，可以一次買齊精華液、粉底、香水、梳子等組成驚喜包，送禮、自用都能一次滿足。
全台最美內睡衣大店「La Lingerie」位於義大世界購物廣場B區B1 羅馬天幕旁，網羅華歌爾、蕾黛絲、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、思薇爾、莎薇、莎露、嬪婷等八大內睡衣品牌，以法式唯美、浪漫海洋風打造全新店裝，不論是想要法式唯美、日系小清新或是美式性感風格，都可以在這裡找到自己的風格定位，打造從裡到外的優雅美學。
全台首創美國多品牌複合大店「NewYork NewYork紐約新時區」，整體規劃成浪漫簡約後現代主義的空間感，並且引進了許多獨家品牌如BCBGMAXAZRIA、BCBGeneration、WALTER BAKER、KENDALL+KYLIE、Theory、Botkier，同步最新美式潮流，可以自由感受屬於美式獨有的隨性混搭時尚魅力。近年來深受消費者青睞的運動時尚，義大集結adidas、PUMA、New balance、Nike等眾多運動潮流品牌，潮人搶穿的話題運動服、球鞋、背包、帽子等各式單品更是一應俱全。
義大世界購物廣場今年聖誕節以「義起馴樂趣」為主題，打造總高近12公尺的聖誕樹，以近萬顆特別訂製的LED燈泡裝飾，搭配旋轉樓梯、雪人造景，樹頂更擺放超顯眼的義大之星，樹上及樹下都圍繞著大大小小的馴鹿，乘載著每個人的夢想旅程，也象徵歡迎從世界各地的大小朋友們都乘坐馴鹿車來到義大世界，度過最浪漫的聖誕假期。更多優惠資訊請上義大世界購物廣場官網查詢。