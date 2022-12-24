偏鄉醫療齊「醫願」　門諾共建愛的希望

我是廣告 請繼續往下閱讀
記錄生命故事 喚起民眾大愛門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，門諾醫院是在社會大眾的捐助與期盼中所建立，74年來，皆以病患的需要為優先考量。近10年來，門諾看到了更多的需要，為了不讓遲緩孩童錯失治療時機、讓年長者能夠擺脫嗆咳致死的危險、讓身障家庭不再忍痛無助，除了人力與專業的服務外，需要更寬敞、舒適的服務空間，醫治這群人生命中最重要的小事，讓他們能夠在新穎的空間中，感受到愛與溫暖。
張文信指出，感謝米蘭營銷團隊對這項勸募計畫的整體策畫與支持，這也是繼2017年「只要你長大-新生兒照護勸募計畫」雙方的第二次合作，難得的是，此次特別邀請知名紀錄片導演陳芝安、謝欣志操刀，跟隨早療、吞嚥、矯具義肢團隊的腳步，用影像記錄患者的生命故事與醫療團隊堅守奉獻的毅力，希望社會大眾能感同身受，共同關注與支持這項助建計畫。
偏鄉醫療求助 行動支持計畫「在日常的挫折當中還願意不斷前行，必定有很大的力量在支撐」！參與這次影片拍攝的導演謝欣志說，幫助病患完成這些大事，不容易，許多時候，病患與家屬都因為困難而放棄，但，醫療團隊卻沒有放棄，因此，希望影片能傳遞「在荊棘中前行的愛」。此外，導演陳芝安則強調，有一群人願意用專業、熱情，用青春跟歲月為患者付出，這份愛與精神不僅令人動容，更期盼透過影片，讓更多人看見門諾對東部民眾的愛，以行動來支持助建計畫，讓「醫願」被更多人看見。
門諾醫院表示，健康管理中心大樓總預算約6.5億元，金額龐大，院方除自籌4.5億元，不足的2億元仍盼外界澆灌，認捐項目包括愛心坪1坪6萬、相關團隊診間與治療室一間120萬-160萬元、硬體與內裝治療設備等，合計2億元。張文信指出，大樓預計2024年完工，目前僅募得新臺幣3千萬元，期盼透過募款影片的發佈與眾人的分享，號召社會大眾一起支持。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56284
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw