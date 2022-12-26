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落實客語創作！客傳會攜四大電台響應調升音樂授權費

▲客傳會邀請四大客語廣播電台，於還我母語運動34週年前夕，宣示調升音樂授權費用。（圖／資料照片）
▲客傳會邀請四大客語廣播電台，於還我母語運動34週年前夕，宣示調升音樂授權費用。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

「還我母語運動」即將於12月28日邁入34週年，客家公共傳播基金會25日於「臺北市客家文化主題公園」舉辦草地音樂野餐，同時向大家宣布，旗下講客廣播電臺已從今年4月1日起，將客家音樂播放授權費用與主流音樂看齊，從每播放一次5元調升至每次60元，落實使用者付費原則的同時，也藉此支持客家音樂創作者持續創作。

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儘管寒流來襲，不過白天陽光露臉、氣溫回升，客傳會選在「還我母語運動」34週年前夕，邀請歌手劉慧卿、劉劭希與搖滾童謠、柳丁哥哥以及折氣球達人阿明，於北市客家文化主題公園舉辦「阿啾箭，尾砣砣」草地音樂野餐，與現場大朋友、小朋友跳唱客語童謠、歡樂度過美好週日早晨。

客傳會董事長陳邦畛指出，還我母語運動在34年前在台北發起，如今已經「長大成人」，為了持續推動客語及族群主流化，今日舉辦草地音樂野餐，希望讓大家可以在陽光與草地上，享受客家音樂、大聲說母語，也讓大朋友、小朋友在母語環境下共同玩樂。

▲客傳會董事長陳邦畛指出，希望透過調升音樂授權費用，讓客家音樂人可以放心創作。（圖／品牌提供）
▲客傳會董事長陳邦畛指出，希望透過調升音樂授權費用，讓客家音樂人可以放心創作。（圖／品牌提供）
同時，陳邦畛也代表講客廣播電臺，邀請寶島客家電台、新客家廣播電台以及大漢之音，四個客語主要電台共同宣示調升客家音樂播放授權費用與主流市場音樂的版權費用看齊，不僅要讓客家音樂人放心創作，也要讓大家瞭解「客家」可以賺錢，用母語說出自己的聲音是一件美麗的事情。

客傳會表示，為了吸引更多優秀客語音樂創作者人與作品攜手合作，共下營造客語音樂文化創作環境，旗下講客廣播電臺已自今年4月1日起，調升未加入著作權集管團體的客家音樂創作者，以及相關公司團體的歌曲播放費用，從原先每播放一次5元，調升至每次60元，重播亦同。這次邀請寶島客家電台、新客家廣播電台以及大漢之音等3個客家電台共同響應，目的就是希望加速優質客家音樂進入主流市場，也讓客語音樂可以被更多人聽見。

▲新竹歌手劉慧卿（右）也與女兒共同演出。（圖／資料照片）
▲新竹歌手劉慧卿（右）也與女兒共同演出。（圖／資料照片）
客傳會進一步說明，每次60元的歌曲播放費用，將依照作詞、作曲著作權各24元、錄音著作權12元的比例拆分予音樂人，並持續歡迎客語音樂創作者，加入客傳會旗下講客廣播電臺這個客語展演大家庭，也讓更多人聽見多元、優質的客家音樂！

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