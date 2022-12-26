《紅白》第二波卡司揭曉 5位「經典傳奇」將再掀回憶殺
全國最大型除夕特別節目台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》，將於112年1月14日在台北小巨蛋盛大登場，本屆邀請到「時尚天母」比莉、「情歌王子」張信哲、「金曲歌后」彭佳慧、「金曲歌王」洪榮宏、「國台語雙聲代歌后」李翊君等，這些在樂壇中舉足輕重的歌手們，以個人傳奇魅力以及跨足世代的歌曲傳唱力，為除夕夜增添滿滿感動。
記者侯家瑜/綜合報導
比莉睽違9年再度重返《紅白》，她開心笑喊：「表示我還很年輕！」今年在影集中的亮眼表現再度獲得關注，談及明年的計畫，比莉認為每天開心平安健康就好，說起來簡單但卻最重要，「拍戲、出唱片其實都不在意料之中，原本都計畫好要到處旅遊了。」總是能夠在舞台上自帶光芒，展現絕佳狀態的比莉，被問到這次將會帶來什麼樣驚豔的演出，她選擇低調保持神祕，「絕對是時尚、好聽又好跳，很厲害的歌曲！」並補充：「不會脫光，但會帶暖暖包！」
連續3年收到主持人黃子佼盛情邀約的「情歌王子」張信哲，自從參與第一屆《紅白》後就沒再來過，張信哲透露其實第一年就答應參加了，只是時間一直無法配合，對此感到很遺憾，和團隊一直有把這件事放在心上，於是今年提前將檔期安排好。
彭佳慧連續2年受邀參與《紅白》演出，她高興表示：「光想到每戶人家在吃團圓飯時可以聽到我唱歌，就有一種很幸福的感覺。」出道45年的洪榮宏第一次參加《紅白》，透露過去曾在友台主持過除夕節目，這次則是以歌手身分，來陪伴電視機前的觀眾朋友們迎新年。而同樣也是《紅白》新鮮人的李翊君，為此精心準備一連串台語經典好歌組曲，打算讓觀眾一飽耳福。