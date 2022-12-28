涓豆腐6款新菜上市！魷魚年糕會牽絲 99元嗑爆漿黑糖餅
韓式連鎖餐廳涓豆腐，迎接兔年推出6款新菜寵客，浮誇「起司玫瑰醬魷魚年糕」會牽絲，「韓式BBQ鐵板嫩煎牛」與「鍋巴醬爆蝦蟹」海陸美味齊上桌，還有人氣火紅的街邊小吃「爆漿黑糖餅」，不用飛韓國也能品嚐。即日起至2023/1/2，消費還祭出線上轉轉樂活動，有機會抽中99元起「新菜體驗優惠券」，招待大家划算打牙祭。
記者蕭涵云/綜合報導
涓豆腐「豐年迎新」打造視覺味覺都滿足的6款新菜，浮誇的「起司玫瑰醬魷魚年糕」，將韓國年糕以韓國辣醬和滑順鮮奶油熬煮成微辣玫瑰色，還放上巴掌大的整隻酥炸魷魚，一夾起只見滿滿莫札瑞拉起司的金色牽絲，超誘人。以蝦醬、魚卵燴炒出濃郁鹹香的「鍋巴醬爆蝦蟹」，吃得到澎湃整隻軟殼蟹和天鑽蝦，記得和酥脆鍋巴一起吃，口感有夠滿足。肉肉控則不可錯過「韓式BBQ鐵板嫩肩牛」，以獨門韓式BBQ醬料醃製肉質鮮美的美國Prime嫩肩牛，軟嫩多汁搭配爽口洋蔥和蔬菜，讓人忍不住多挖兩口飯。
討喜的網美系甜點飲料也一併上桌！人氣街邊小吃「爆漿黑糖餅」，在煎得酥脆Q彈的外皮裡，包覆著香濃黑糖內餡並加入肉桂、花生、芝麻等多種堅果，一咬還會爆漿；還有韓國濟州島特產的柑橘加上白巧克力打造的「柑橘白巧克力氣泡飲」及「奶蓋珍珠綠茶」，一頓吃下來，鹹甜都滿足。
慶祝新菜上市，涓豆腐推出「美味久久 回味$99」活動，即日起至2023/1/2，只要到門市消費，都可參與線上轉轉樂活動，只要登入當日發票就有機會抽到「新菜體驗優惠券」，可以優惠價99元爽吃韓式爆漿黑糖餅，起司玫瑰醬炸魷魚年糕更直接下殺到199元，韓式BBQ鐵板嫩煎牛也只要299元。提醒大家，單桌單次僅限參與抽獎活動乙次；新菜體驗券數量有限，抽完為止。
另外，繼光香香雞迎接跨年，大手筆推出3款人氣餐點「買1送1」優惠！2022/12/30(五)～2023/1/2(一)限4天，新加入或使用香繼光集團會員，購買田字薯餅即可享「買1送1」優惠。12/28起透過UberEats、Foodpanda兩大外送平台，購買「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」也有「買1送1」優惠，爽吃限量6,000組。