從國家能源民調關注選情　缺電恐影響2024投票意願

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據品觀點民調中心的調查，依照政府推動的能源政策，有64.5%受訪者擔心（32.4%非常擔心、32.1%還算擔心）未來有缺電危機，31.3%受訪者不擔心（23.2%不太擔心、8.1%非常不擔心）。交叉分析發現，宜蘭縣（82.3%）、苗栗縣（81.9%）民眾擔心缺電的比例較高；民眾黨（87.2%）與國民黨（83.2%）的支持者擔心缺電的比例也較高。
交叉分析發現，住中彰投地區（71.2%）、年齡在50-59歲（73.4%）、認同民眾黨（99.1%）民眾，同意恢復核電的比例較高；住宜花東地區（29.2%）、年齡在60-69歲（33.8%）、認同民進黨（45.1%）民眾，不同意的比例較高。
若綠電與核能皆可能造成汙染，詢問民眾二擇一會選擇哪個？有30%受訪者選擇核電，48.5%受訪選擇綠電，21.5%表示無明確意見。交叉分析，相較其他特質民眾，住屏東縣（50.3%）、新竹市（44.2%）、男性（36.4%）、認同國民黨（56.4%）的民眾，支持發展核電的比例較高；住台東縣（71.6%）、南投縣（67.6%）、高雄市（63.3%）、女性（51.9%）、認同民進黨（74.7%）的民眾，支持綠電的比例較高。
當發展綠能遭遇不理性抗爭，有高達83.3%受訪者同意政府應出面解決（39.3%非常同意、44.0%還算同意），僅4.2%的受訪者不同意（3.3%不太同意、0.9%非常不同意），另有12.6%沒有表達明確意見。
該民調是品觀點民調中心委託求真民調公司以電話訪問的方式，調查時間為12月14日至12月16日，共計完成1073份成功樣本，訪問對象為全國20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。調查方法是以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；再依照內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。