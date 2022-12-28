土司柔軟甘甜秘訣大公開！全新改造超有感

早餐店雖然開的很密集，但尖峰時段如果沒有提早預定，可是得等上大把時間候餐，加上許多人也養成減少外食習慣，想要來一份快速又美味的早餐，超商麵包可說是絕佳選擇！而說到超商麵包種類，其中陪伴許多人的晨光土司系列，口味多元、CP值高，加上購買方便，因此受到許多上班族和學生青睞，視為早餐首選。為了迎接新的一年，除了外包裝以全新設計新色款式呈現之外，也首次公開晨光土司柔軟甘甜的關鍵，要將「焙感」朝氣的簡單美味帶給每位品嚐的消費者們。
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不管是直接單吃，或是搭果醬混吃，土司都有全擔當的神奇魅力，而晨光土司更有一般烘焙坊土司不同的柔軟甘甜秘訣，關鍵就在於使用糯米湯種工法與「低溫熟成」、3道壓延技術、 分段式溫層冷卻，除了能呈現柔軟細緻口感，還能確保安全衛生無虞。
晨光土司首度大公開「不簡單」的研發過程！晨光土司為了提升土司口感，在湯種中加入「糯米粉」，經高溫燙麵後，將溫度控制在60~65°C等待酵素作用，並以12小時、攝氏7度C低溫熟成，並使用多道壓延揉麵，質地柔軟Q彈，造就晨光土司特有的「糯米湯種工法」技術提升柔軟口感及保濕度。
其中最受歡迎之一的晨光葡萄土司，土司體上附著粒粒飽滿多汁的葡萄乾，一口咬下即刻擁有雙重滿足，官方也大方透露好吃秘訣：因為果乾類土司容易被果乾吸走土司體的水分，所以研發團隊運用酵素技術，保持土司濕潤柔軟。另一款熱銷品晨光奶油土司，除了同樣採用酵素保濕技術，更加入了關鍵配方-煉乳，讓人一口咬下立即感受到濃郁奶香與柔軟細緻口感，增加甜奶油風味。
晨光土司除了公開內在美好吃關鍵，也同步精進「外在美」，將旗下葡萄土司、奶油土司、莓果核桃土司、以及大包裝的嚴選土司全面換新裝，依照各別口味加入富有晨光明亮意象的視覺，不僅帶給消費者耳目一新的視覺體驗，更是透過精進外包裝的理念，傳遞晨光土司簡單卻不簡單，「焙感」朝氣的簡單美味，有如早晨頭一道明亮溫暖的光芒，一起迎接全新的2023。
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