打造綠色保險商品！富邦人壽榮獲ISO及環保署減碳雙認證

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保單服務減碳有成 榮獲環保署核可成為綠色商品
為實現低碳營運的環境永續目標，富邦人壽從保險本業出發，以具體行動導入「ISO 14067」 保單碳足跡認證，經BSI英國標準協會驗證審查，於人身保險服務的生命週期內，每件保單僅排放約2.8公斤的二氧化碳，符合行政院環境保護署認可之合理保證等級，更獲頒行政院環保署「碳標籤」及「碳足跡減量標籤」保單雙重認證，正式核可成為「綠色商品/服務」，協助全台保戶轉嫁各類人身風險同時，更為守護健康生活環境盡一份心力。
為精確反映每件保單的二氧化碳排放量，富邦人壽藉由科學化方法，調查全台近200個營業及服務據點，將統計範圍從保單製作、服務招攬、保單寄送至廢棄處理等生命週期完整涵蓋，與基線年（2018年）相較，2020年富邦人壽所有保單減碳超過5,000公噸，減碳幅度達到近18%，遠超過行政院環保署減碳標籤所規定的五年減碳3%，若換算成電力，相當於可以抵銷2,500多戶家庭一整年的碳排放量，減碳表現優異彰顯綠色保險影響力。
攜手保戶共創永續 持續推展無紙化數位保險服務
除致力推動保單碳足跡認證愛護地球，富邦人壽亦持續推展數位化便捷服務，如電子保單、視訊投保、行動保全等，並成為第一家推出行動身分識別(MID)服務的保險業者，現在業務同仁只要透過人手一台的平板電腦，就能提供客戶完整的線上保險服務，大量減少紙張使用，與保戶攜手落實環保更增進服務品質，截至今年前三季累計已節省365.8公噸二氧化碳排放，較2021年同期節省逾30%，效果相當於3.6萬棵樹一整年的碳排吸收量。
落實企業節能減碳 導入再生能源發電及綠建築設計
富邦人壽長年深耕對環境永續的承諾，以風險管理角度積極尋求企業減碳解決方案，透過大力推動辦公室節電計畫，將燈具、空調等主要用電設備汰換為一級能源效率裝置，截至今年累計已省下逾 430萬度電力，同時響應政府再生能源政策，於辦公大樓設置太陽能及風力發電等設施，今年預估總發電量將近9萬度，較去年同期提升4倍之多，多管齊下創造綠色環保影響力，並將綠建築指標納入新建物營造之興建原則，致力採行節能減碳的建築設計，實現人與自然環境的共生共好。