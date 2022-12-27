特企／「Laline」進駐台灣！死海香氛、保養　全方位呵護

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Laline創立於1999年，始於以色列特拉維夫中心的精品小店，直到現在能夠攻佔全球市場，可見其產品成分與特色獲得世界各國消費者的信賴，由於以色列靠近死海，當中含有海鹽與26種礦物質元素，其中更有高達12種為死海特有的礦物質，因此享有美容聖地的美譽。Laline亦從死海提取礦物質作為保養護膚品的成分，另外也添加多種珍貴堅果油、金盞花油等，針對清潔或去角質後的皮膚，容易造成乾澀，透過天然植物油萃取成分讓肌膚多一分保濕滋潤，且產品中不含任何防腐劑、塑化劑、介面活性劑等，所有產品沒有經過動物實驗，符合歐洲指定最高安全標準CE認證。
現代保養意識崛起，很多消費者都會購買乳霜、美白乳液進行身體保養，殊不知卻忘了相當重要的步驟「去角質」，角質層太厚，再貴的保養品皆難以吸收，因此建議每週固定進行去角質，而Laline產品以「磨砂膏」最為盛名，可達到深層清潔代謝老廢角質與死海的天然礦物質完美結合。此外，Laline系列產品中，更搭配7種經典香調，包括紫藤琥珀、香草粉紅胡椒、海洋、西洋梨、牡丹梔子花、麝香、櫻花，延伸出泡泡沐浴露、洗手凝露、護手霜、磨砂膏、身體乳霜等。
Laline亦推出尊寵系列！是目前銷售最好的系列產品，其中一款含有橄欖和巴巴蘇的香氣，給人一種放鬆、清爽的感受，尤其這系列產品除了受到許多女性消費者喜愛，也受到許多男性消費者的青睞。另外，死海礦物系列產品，是搭配死海礦物質與摩洛哥堅果油混合製成，並帶有無花果和檀香香味。亦有「乳木果和庫奎」產品，香氣帶有乳香味，賦予肌膚呵護與舒緩的體驗。此外也針對不同性別，分別提供的女孩系列、紳士系列產品，給消費者尊爵般的寵愛。
台灣第一家Laline將落腳於台北大直美麗華，為了歡慶盛大開幕，從2022年12月22日至2023年1月22日，門市獨家於美麗華1樓放置放大版倒數月曆，民眾在活動期間與Laline大型月曆合照，並公開分享至FB、IG貼文、打卡標註地點，或是成為官方LINE@好友，當日購買產品即可折抵50元。大型月曆也設有24格抽屜進行贈品「抽抽樂」，只要當日單筆消費滿3000元享抽抽樂乙次，滿6000元則享有2次機會，Laline想回饋所有台灣的消費者，本此抽獎獎品更是直接贈送正品！此外，Laline也預計將在明年4月進駐台中地區，因此住在中南部的香氛保養迷敬請期待！