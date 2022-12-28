【試駕】Toyota Town Ace廂車2人座手排版，賦予更為靈活的空間運用

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Toyota這次推出的Town Ace廂車版共分為2人座及5人座兩種規格，再依不同的變速系統及配備細分為手排、自排及搭載TSS主動安全防護系統的頂規車型，這次試駕的是純商用的2人座手排車型，在外觀上車頭造型與早一步推出的貨斗版並沒有太大差異，同樣配置有LED頭燈、霧燈之外，車側玉山彩貼及14吋鋼圈的配置同樣如出一轍，不過B柱之後多了一截後廂並採用大面積玻璃讓它的視覺效果感覺大了一號，實際上它的身形確實也比Veryca稍大，這部分待稍後車艙空間介紹時再來好好說明。
其餘外觀稍有不同之處在於5人座版本為了符合客貨兩用的產品設定，在頂規車型上配置帶有方向燈的電調後視鏡、14吋雙色輪圈及車身同色保桿，綜合上述搭配下來使其略降商車味卻提升些許都會風格，車尾造型則維持商車一貫的方正設計，在置放貨物時才能獲取最大的空間效能，而尾燈則採長調直立式造型，內置煞車燈則同樣採用LED光源來強化其視覺辨識度，並且在後擋風玻璃上配置有雨刷功能，一旁還有Town Ace的車型字樣，雖然看起來仍難擺脫濃郁的商用色彩，但在同級市場上已算頗具顏值的少數選項。
車艙部分在儀表台的配置與鋪陳同樣未做調整，駕駛側的類比式時速表及轉速表搭配右側的黑底白字顯示幕僅提供基本的時間、油量、里程這類行車訊息，由於試駕的是最基礎的2人座手排車型，因此儀表上並未有TSS主動安全系統的燈號顯示，不過怠速熄火及循跡防滑的功能啟閉仍可依駕駛需求手動調整；中控台則配有1 Din音響主機及空調旋鈕，即便是手排車型其排檔桿同樣是設計在中控儀表板上，為的就是讓腳部區域騰出更多空間增加車艙的空間使用率。
再來就是廂車方正寬大的後艙區域對於載貨或載客使用上更加便利，對比同級對手Veryca而言，雖然車長與車高兩項數據都略少的條件下，但車寬與軸距分別多出9.5公分及4公分的優勢，對於置放貨品或乘載乘客的空間餘裕度都優於對手，810 mm的側門開口也能讓長型物品更輕鬆的置入車內，如果購買的是5人座車型後座椅也設計有一鍵收折功能，相較傳統兩段式收折方式來的更加迅速且便利，若將前座椅的頭枕拆除椅背向後傾倒則能與後座椅呈現水平角度，某些時候想休息片刻時便能以更為舒適的姿態入座。
動力配置部分同樣以可輸出97匹最大馬力及13.7公斤米扭力峰值的1.5升四缸自然進氣汽油引擎為基礎，試駕車採用的是手排變速系統，前兩檔以提供更為綿密的加速需求所因應的齒比調教，3-5檔則以省油取向來提升綜合油耗表現，依原廠數據來看手排車的平均油耗為14.1 km/l，在同級商用車而言算是相當節能的表現，另外離合器的接合區域也相當廣，踩踏的腳感同樣偏輕，對於需長時間操作車輛的駕駛而言算是相當親民的調教設定，只要不是初次接觸手排車的駕駛大多能在短時間熟悉操作，搭配前麥花臣後拖曳式彈簧懸吊，在乘坐感受上比起傳統搭載後軸葉片彈簧的車款來的更為舒適。
安全配備部分全車系皆標配雙安全氣囊，即便是基礎的2人座手排版本也同樣具備，對此類型商用車而言算是相當有誠意的配置，雖然試駕車少了TSS安全系統的PCS預警式防護系統、LDA車道偏移警示系統、AHB智慧型遠光燈切換、煞車踏板誤踩抑制系統的加持，但基本的ABS防鎖死煞車、BAS煞車輔助、BOS煞車優先、EBD煞車力道分配等15項主、被動安全系統皆為標配，在消費者對於安全系統越來越重視的現在Toyota Town Ace可說是提前部屬，尤其這次發表以53.9萬的售價開出，不僅比預售價來的更低一些，價格帶更是緊咬最直接的競爭對手Veryca而來，在擁有品牌光環、世代較新、配備更為齊全的優勢下，Toyota Town Ace廂車打出年販8,000部的銷售目標不是說說而已!
| Toyota Town Ace廂車 2人座手排規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,045/1,665/1,930
| 軸距(mm)
| 2,650
| 車重(kg)
| 1,260
| 引擎型式
| 四缸自然進氣汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,495
| 最大馬力(PS/rpm)
| 97 / 6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 13.7 / 4,400
| 變速系統
| 5速手排
| 傳動型式
| 後輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 拖桿式彈簧
| 輪胎尺寸
| 165 R14
| 平均油耗
| 14.1 km/l
| 售價
| 53.9萬元