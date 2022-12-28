▲ 台灣自製第一台電動商用車 中華菱利 e-VERYCA 登陸金門

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並同步提供家扶中心公益充電回饋
交通運輸是台灣減碳轉型的關鍵議題，中華汽車自2012年起即與澎湖、金門及馬祖等離島合作，導入電動機車推廣低碳旅遊，以金門為例，除了設立電動機車專賣店，加速離島居民換購電動機車外，目前金門本島共有400台eMOVING電動機車提供遊客租賃。今年，為延伸電動車的續行距離、克服遊客的里程焦慮，中華汽車再與廠商合作，導入22 台中華菱利e-VERYCA電動車。金門縣政府更結合各方資源，陸續於金門縣建置40座充電站，未來也將持續擴建至200座充電站，以電能補充同步普及的配套下，提供民眾更友善的充電環境。此外，為照護弱勢孩童，設置於金門家扶中心之充電站，遊客充電所得將全額捐給家扶中心，以行動共同照護弱勢孩童。
市場唯一電動輕型商用車
e-VERYCA 每次往返金門大橋將能降低 1.47 公斤二氧化碳
中華汽車以汽車研發製造起家，在中央政府將電動車輛項目列為國家扶植的新興綠能產業之後，不僅跨足電動機車事業，也推出市場唯一的電動輕型商用車-電動菱利e-VERYCA。e-VERYCA(五人座版本)配有中華商旅獨創SCC(Safety Control Center)智慧防護系統，包括SRS雙安全氣囊、ARP主動式防止傾覆系統、ASC車身動態穩定系統、HSA陡坡起步輔助系統等多項主被動安全配，另搭配ADAS智能安全輔助系統，提供全方位守護。而在淨零碳排的成效上，相較於汽油車，e-VERYCA每次往返金門大橋將能減少1.47公斤的二氧化碳(註2)，有效為守護環境盡一份心力。
歡迎來金門! 台灣 PAY 租賃 e-VERYCA 減碳還能再享有 10% 回饋
為鼓勵旅客春節假期至金門旅遊，親身體驗低碳運輸，即日起至2023年3月底止，凡至「金門電動機車租賃櫃台」租借e-VERYCA限時優惠只要1,700元/日(原價2,000元)，另再與台灣銀行共同推出「永續金門綠能租車」活動，凡持台灣PAY租賃e-VERYCA，行動減碳還能再享有10%回饋。