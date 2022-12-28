▲ LUXGEN 宣佈 URX Neo 將於農曆年後漲價，推年前入主優購專案

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URX NEO從外觀到內裝，貫徹了於n⁷上首發的純粹亮點設計語彙，以大氣簡約的品牌銘牌和無邊際點陣式水箱護罩，展現次世代新能源車的最新造型風格，搭配時尚亮眼的璀璨金、星曜灰車色，展現風情萬種的嶄新調性。URX NEO針對駕駛的人因介面升級至LUXGEN THINK+ 5.0將AR view 的解析度提升至120萬畫素，再透過兩大主流車載系統手機媒介服務的導入，讓手機連動功能輕鬆又簡便，無論是導航或聽音樂，都能隨插即用，更佳符合現代人的日常使用習慣。加上全車系升級搭載具備ACC全速域主動車距巡航功能（含Stop & Go）的ADAS先進駕駛輔助系統，讓您開車更輕鬆，大幅降低長時間及高速的路況下的疲勞感、解放您緊張的雙腳。URX NEO不只是一台適合每個人的多功能休旅，更是一台能展現每個人專屬性格與樣貌的精品SUV！
同時，URX NEO大生活家版的「風情萬種專案」也延長至1/19（四）：送您限量Two-Tone歐風雙彩車色（價值15,000元），免費升級LINK+智聯網系統（價值15,000元），讓您用手機即可一鍵遠端掌握各種車輛狀態（可遠端遙控車輛啟動與一鍵清新功能）。讓您以凌駕同級國產車的優惠價格，擁有最新科技與彈性空間配置，想成為風情萬種大生活家的您，絕對要把握此次最佳百萬內入手七人座SUV的機會，邀請您蒞臨賞車、試乘。欲知更多車款優惠詳情，歡迎至LUXGEN官網預約來店賞車，或電洽客服專線0800-588-088，一起與URX NEO成為更加美好的自己！