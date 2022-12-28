層峰怕賣市場依舊強悍，Gooding & Company全年拍賣總額超過2.12 億美元

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Gooding & Company自 2003 年成立以來，2022年是該公司業績第二好的一個年度，包括：舉辦了迄今為止最賺錢的阿米莉亞島拍賣會、有史以來規模最大的圓石灘拍賣會、在英國舉行第二次現場拍賣活動，以及兩次Geared在線拍賣會，Gooding & Company 共售出 597 件拍品，成交率為87%，共售出了 55 輛價值超過100萬美元的汽車，與前一年相比有了驚人的增長，每輛汽車的平均價格為 695,375 美元，也比上一年有所增加。
其中，1937年的Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe以13,425,000 美元成交，創下所有法國汽車的新世界紀錄。另外，拍賣第二高價的是1937年的Bugatti 57SC Atalante，在2022年8月的圓石灘拍賣會上以10,345,000 美元售出。
Gooding & Company 2022 年拍賣成交的十大車款：
- 1937 年 Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe，售價 13,425,000 美元
- 1937 年 Bugatti Type 57SC Atalante，售價 10,345,000 美元
- 1960 年 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione，售價 7,762,500 英鎊
- 1961 年 Ferrari 400 Superamerica Series I Coupé Aerodinamico，售價 6,000,000 美元
- 2007 款 Porsche RS Spyder Evo，售價 5,615,000 美元
- 1995 年Ferrari F50，售價 4,625,000 美元
- 1969 年 Porsche 908/02，售價 4,185,000 美元
- 2004 年Ferrari Enzo，售價 4,130,000 美元
- 1990 年Ferrari F40，售價 3,965,000 美元
- 1932 年 Bugatti Type 55 Cabriolet，售價 2,925,000 英鎊