抗癌第一步「診斷」很重要！　這方法避免治療痛苦漫長又無效

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癌症診斷要精準、正確 不讓治療白費癌症治療常面臨各種副作用，若是從第一步「診斷」不夠精確，漫長的抗癌治療就容易白費，林凱信醫師表示，診斷正確是治療的第一步，選對癌症檢測方式相當重要。
癌症診斷需先透過身體檢查、影像檢查，再進一步對腫瘤進行切片確立診斷，但傳統切片往往具侵入性而且有風險存在。切片大部分需要局部麻醉，最常是抽骨髓、淋巴結，若是在肺臟、肝臟或是腸胃道就要內視鏡切片，一定要取得腫瘤組織檢體，且切片或多或少都有些風險，不然會有誤診可能。
隨著科技進步，切片方式有了新的發展，像「液態切片」透過抽血取得腫瘤細胞後將細胞擴增，不僅能用於診斷，還能用於免疫細胞訓練、藥敏測試、基因分析等，發揮更大的功用。林凱信醫師提到，有了新技術僅需抽血，能避免過往病人聽到要切片就嚇到拒絕，比較沒有侵入性，接受度也比較高。
▲台大醫學院名譽教授林凱信醫師
造血幹細胞治療已獲核准 挑選儲存機構注意「這三點」目前衛福部已核准造血幹細胞移植應用於惡性腫瘤、血液功能異常與免疫功能異常疾病，其中周邊血造血幹細胞是免麻醉非侵入式的取得方式，較傳統骨髓幹細胞更常用於臨床治療。
知名預防醫學陳炯瑜醫師也特別提醒，周邊血造血幹細胞治療要有好的效果，挑選儲存機構三要點：幹細胞本身的活性、凍存後的幹細胞存活率，以及專業醫學團隊，這三要素缺一不可。
如果想要有較好的幹細胞活性，陳炯瑜醫師建議，可以趁年輕時進行幹細胞儲存，越年輕，細胞的活性、數量、品質就越好。而採集到活性良好的幹細胞後，要能夠用於臨床治療，凍存後的存活率是關鍵，因為當幹細胞回輸到體內，只有活著的幹細胞才能發揮分化與修復的能力，陳炯於醫師指出，這也是為什麼相關監理與認證機構會針對活性率需達90%以上要求的原因。而從幹細胞的採集到使用，都需要有專業人員進行完整嚴密的掌控，以及醫學領域的臨床醫師與專家的密切合作，才能達到最好的療效。
趁年輕為自己做好健康風險管理！趁年輕、健康時及早檢測、儲存幹細胞，為自己與家人留一份健康上的安心保障在這人口老化、文明病、各類型腫瘤及慢性病好發的時代，幹細胞儲存不只自己能使用，直系血親的配對機率為1/4，旁系血親的配對機率為1/10，趁身體健康與年輕時儲存周邊血幹細胞，是替自己及家人的未來多一個治療疾病的選擇，做好健康風險管理。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56191
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