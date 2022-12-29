膠原蛋白鬧出走？　線雕名醫教你Hold住悸動「初戀顏」

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擺脫臉部「土石流」 埋線拉提促膠原蛋白增生醫美診所主治醫師吳南緯表示，膠原蛋白是維持肌膚彈潤、緊緻的關鍵要素，它主要位於真皮層，在皮膚構造中扮演類似鋼筋的角色，除了提供支撐力還能鎖住水分， 25歲以下的年輕族群，肌膚中都富含膠原蛋白，通常維持基礎保養就能擁有好膚質，但隨年齡增長，膠原蛋白會不斷流失，導致臉皮鬆弛、輪廓線模糊，這時只靠保養品，往往會覺得效果不夠明顯，這時就可藉由埋線拉提療程改善老化。
吳南緯醫師進一步說明，傳統拉皮手術會將皮膚拉緊固定在耳後，再把贅皮切除，因此拉提效果明顯，但有些人會因為手術切口較大、恢復期較長而卻步，而埋線拉提則是透過微創技術，將人體可吸收的線材埋入肌膚真皮層，因為線材上會有倒鉤或可固定住組織的設計，所以有良好的拉提和維持力，也會刺激線材周邊組織持續生成膠原蛋白，改善惱人的中下臉鬆弛。 ▲線材埋入肌膚後，能刺激周邊組織持續生成膠原蛋白、改善鬆弛。
你適合做埋線拉提嗎？1.施做過電、音波療程，臉部有稍微緊實，但還是有明顯垂墜感。
2.長期服用膠原蛋白，肌膚狀況還是沒有改善。
3.很想拉皮，可是怕痛又擔心恢復期，不想接受傳統拉皮手術。
4.不喜歡等待，想要及早看見術後療效。
5.希望臉部線條感能更加強烈。
老化非單一問題 複合式療程選擇更多元醫美診所主治醫師陳亮宇指出，若符合上述條件，建議可先到醫美診所和醫師進行諮詢，因為每個人的臉型和臉部下垂位置都不同，所需的埋線數量和佈線位置也不一樣，選擇具有豐富經驗和符合美感需求的醫師做客製療程規劃，能更貼近理想樣貌。
▲曾獲選百大線雕名醫的陳亮宇醫師指出，每個人的臉型和臉部下垂位置都不同，透過醫師專業規劃能更貼近理想樣貌。
此外，皮膚鬆垮老化，通常不是單一問題，也有不少愛美人士透過複合式療程讓膚況更加分，像是有皺紋困擾者，就可合併施打肉毒做治療，如果臉部凹陷嚴重，也可採用玻尿酸加強填補維持支撐度。
▲老化問題沒想像中簡單！不少愛美人士都會透過複合式治療多方抗老。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56342
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