特企／好自在攜手屈臣氏　鼓勵女性以韌性展現自信

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本次活動邀請連俞涵擔任公益大使，她分享自己曾經在他人眼中是「小外星人」般的特立獨行，她也不諱言即使還走在認識自己的路上，她仍深信每個人都有與眾不同的特點，而自信與韌性是讓女生能發揮自我價值的最大推力，「希望所有的女孩們，都可以在成長的過程中更有韌性，專注在自己追求的夢想上，在自己最擅長的位置上大放異彩，不要去在乎太多別人對你的既定印象或是標籤。」而這樣的信念正也是讓她一頭栽入戲劇世界中至今，大膽地嘗試揣摩不同角色，逐漸摸索出自在做自己的模樣。
好自在不僅在生理期間做女生最舒適的後盾，更希望為他們的助力，自信成就每個女生的無限可能；而屈臣氏長期作為深受女性消費者信賴的品牌，近年以「The New Beautiful」為號召，鼓勵女性接納真我，關愛他人，自然由內而外散發美麗光芒。此次雙方攜手推動「#做自己好自在」活動，即是鼓勵所有女性能擁抱自我，勇敢接受不同的挑戰，不須因為外在標籤或懼怕失敗而錯過實現自我的契機。
一起成為女孩們的自信力量
2022年12月29日至2023年1月18日活動期間每於屈臣氏實體或線上通路售出一包好自在衛生棉，好自在就捐一片衛生棉予勵馨基金會，陪伴近千位女孩一步步斬獲自信、成就更好的自己。
勵馨基金會長期投入女性關懷服務，在台灣將邁入第35年。每年接住近千位特殊境遇青少女，提供安全的庇護家園，協助少女穩定身心、重新建立自信，進而邁向自立生活。勵馨基金會執行長王玥好表示：「感謝好自在與屈臣氏對於培力女孩的重視，邀請社會大眾踴躍支持，讓女孩們能勇敢擁抱自我、克服挑戰，一步步展現自信光芒。」