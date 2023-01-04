限定推出！經典胃腸藥攜手新銳插畫家　療癒包裝再掀話題

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插畫家33的作品擅長以日常題材為切點，得過Taiwan Top Star視覺設計獎金獎和美國3x3國際當代插畫大獎Honorable Mention榮譽獎的她，作品透過低彩度的用色，帶出濃厚復古文青感。這次與金十字合作推出「都會生活限定款」以及「台灣美食限定款」插畫包裝罐，用貼近日常的插畫內容，打破了過往外界對金十字的藍白包裝印象。
首先是上班族一定會超有共鳴的都會生活限定款，包裝呈現在電腦桌前享用甜食的午茶時光，光用看的就超級療癒。插畫家33說明，這款以上班族角度發想，結合自己擅長的女子生活插畫，畫入辦公室OL與滿滿下午茶美食。象徵無論是工作奮鬥還是療癒午茶，有了金十字的溫和陪伴就能更安心度過。插畫家33還刻意在包裝上放上了長長的辦公桌，裡頭藏著很多自己愛吃的甜食。整體包裝所帶給人的愜意與療癒感，與金十字胃腸藥一直以來給人的安心形象相互共鳴，她細膩的筆觸也讓尋找包裝上的美食和金十字罐成了一件有趣的事。
設計的另一款是台灣美食，插畫家33透露，希望能讓這次的限定包裝罐作為國外朋友來台時眼睛為之一亮吸睛好物，因此這款除了私心放入她很喜歡的珍珠奶茶、小籠包外，也將代表台灣文化的美食及傳統小吃店的物件一一放入。同時象徵有了金十字在手，讓吃美食這件事也能很舒心，就能一口接一口不錯過任何經典美味。
細數包裝上有夜市必點的雞排與蚵仔煎，也有小吃店常見到的筷籠、牙籤罐等物件。眾多台味元素不僅是這次跨界合作中一大亮點，也讓人直呼經典必須收藏紀念！
說到好好吃飯、好好生活，插畫家33分享自己的飲食習慣，因為是接案插畫家，一直都沒有規律吃三餐，常常因創作忙碌就空腹8、9個小時以上。而金十字的溫和陪伴，能讓人無論專注工作，還是享用美食都更加放心。
這次《好好生活學》兩款限量全新包裝都帶給人滿滿療癒與文青感，超適合一起收藏！12月底於全台康是美、屈臣氏搶先販售，無論喜歡日常插畫風格，又或是喜歡美食的饕客們，千萬別錯過！
金十字胃腸藥也推出只送不賣的聯名贈品，主題大禮包含有《好好生活學》主題束口袋*1+捲式餐墊*1+環保杯套*1+明信酷卡*2+木筷匙組*1，現在於Nownews FB貼文tag好友留言就有機會抽到唷。
生存不容易，忙碌一整天的妳/你，想要好好生活，就需要大大地被療癒一下！
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