特企／北科大技職之光！勇奪國際技能競賽金牌

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賽場最大考驗就是臨戰的心理調適，田佳承謹記訓練老師及學長說的：「把比賽當練習，不要緊張，把心思集中在如何做到最好。」掌握節奏、沈著思考，讓他在機組安裝項目遇到故障電路箱時，懂得馬上向裁判反映；在最後一個故障判斷項目時，更以最快速度找到全場最難的開關故障，成功獲得關鍵分數。而就讀北科大工業設計系家具木工產學訓專班的王品淮、丁羿鈞，合作參與2022年日本「隈研吾&東川町」家具設計大賽，獲得最優秀賞的「隈研吾賞」（相當於首獎），從23國、近六百件作品中脫穎而出，這也是台灣學生第一次入圍與得獎。
本屆大賽主題為「自由的桌子」，王品淮、丁羿鈞所設計的露營摺疊桌，跳脫露營家具常見的鐵管、五金元素，採用溫潤的實木和皮革，打造形象與意向上自由的家具，創新使用N字結構、方便攜帶的特性讓評審讚譽有加，同時維繫家具帶給使用者的陪伴互動。
此外，北科大智慧自動化工程科學生黃光宇與高科大跨校組隊，參加2021年首屆Call for Code P-TECH挑戰賽，榮獲全球總冠軍。當時台灣西部面臨缺水危機，他們以「節水」為主題，以智慧水表結合LINE Bot與IBM的Watson Assistant科技，串接政府公開平台資料，透過社群媒體與簽到集點設計，鼓勵民眾持續自主節水，同時獲得即時、正確的水資源情報。
黃光宇在團隊中主要負責程式開發，他表示，未來希望結合物聯網及AI圖片辨識，計算社區省水率，從家戶提升到社區層級，共同為社會盡一份心力。
在「技職傑出獎」部分，現年64歲、就讀北科大工業工程與管理系博士班的劉飛龍長年深耕不斷水工法，擁有4件發明專利、24件新型專利，其中「應用於不斷水作業之冷凍止水方法」發明，已完成技轉並運用於台灣高科技業，以精進技術持續服務社會。
劉飛龍表示，高科技廠如因停水、維修供水系統而停止生產，會造成巨大經濟損失，他所研發的不停水維修技術，利用液態氮將水管內的水冷凍成固體阻擋水流、新增止水閥，即可對局部管線進行搶修。