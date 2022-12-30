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特企／創意點子攜手屈臣氏　搶攻海內外直播電商市場

▲創意點子日前獲得APEA《2022亞太傑出企業獎》的「企業躍進獎」及「卓越企業領袖獎」。（圖／品牌提供）
▲創意點子日前獲得APEA《2022亞太傑出企業獎》的「企業躍進獎」及「卓越企業領袖獎」。（圖／品牌提供）

本報訊

直播電商市場一直是近幾年猛速成長的銷售方式，根據《2023年中國直播電商機會洞察報告》中提到，從零到超兩萬億市場規模，大陸直播電商用時不到四年，預計明年2023年直播電商市場將達到4.92萬億人民幣；比台灣早前一步開始直播電商的大陸看好明年增長，緊隨在後的台灣也將大幅度正面成長，未來前景不容小覷。報告中亦提及，在直播電商的玩法趨勢上，直播電商正以「外溢」的方式進行，如：2022年TikTok上線越南、泰國、馬來西亞和菲律賓的跨境業務，不少平台與品牌開始佈局海外業務，而在台灣的創意點子努力了一年多，也正式與零售商龍頭-屈臣氏一起攜手進入亞洲直播電商市場。

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創意點子與全球最大的保健及美容產品零售商—屈臣氏正式展開在台灣第一個直播電商的合作，擁有全台灣超高App下載用戶數的屈臣氏，與創意點子合作將直播電商的功能正式建構於App內，今年6月首先在台灣正式上線，因看準其未來性、高轉化率與用戶黏著性，屈臣氏看準商機無限，正式擁抱直播電商，繼台灣之後亦開始佈局東南亞，並且已於今年11月馬來西亞上線，東南亞各國陸續啟動，將接續完成App內建置直播電商功能，線上結合線下，使App的使用黏著度更強。

創意點子與台灣屈臣氏一起將直播電商系統帶入台灣屈臣氏App內，而屈臣氏也是在台灣第一個將直播電商與App結合的零售商龍頭，結合科技與銷售，站在市場前端，提前佈局，創意點子也將因與屈臣式的合作，明年迎來營收GMV的高幅度成長。

創意點子更屢獲國際大獎，日前由APEA主辦的《2022亞太傑出企業獎》，創意點子獲得「企業躍進獎」（Fast Enterprise Award）及「卓越企業領袖獎」（Master Entrepreneur Award），為本屆台灣新創界唯一獲得此兩項殊榮的科技公司；此外，近日創意點子的直播電商更被Facebook Meta認證為技術供應商的企業，協助Facebook全球有直播電商需求的客戶，提供最佳直播電商技術的解決方案，為企業帶來更多元的直播電商技術支援。在全球疫情影響下，創意點子仍堅持科技創新發展，並努力為更多國內外企業提供直播電商方案，打敗經濟低迷時期，邁向國際性新創企業台灣之光。

從2012年開始，創意點子就首創業界開發「影音變現」技術，這一路從內容電商到直播電商其實已經走了十年的時間，許多人對創意點子或許很陌生，但鮮少人知道原來直播電商技術的發明者其實發源於台灣的創意點子。早在2013年7月創意點子創辦人暨CEO—陸意志參加資策會ideas show+大賽榮獲第一名之後，同年9月便獲邀到中國大陸杭州展現台灣的創新技術並深獲大陸視頻網站青睞。從影音變現一直到現在大陸火紅的直播帶貨，從3G的時代沒有人相信影音變現會是主流到現在許多廠商爭相跟隨腳步。創意點子花了10年改變了傳統電商的生態，回到台灣，為了展示創意點子直播電商的「隨看即買」全球專利技術，2018年成立「ishowlife愛秀生活」全台唯一的直播電商平台，有了成功範例，不少海外業者積極洽談合作，許多廠商也發現，透過直播電商銷售不失為一大營銷管道，不但增加品牌曝光更有導購率。陸意志說，我們可以看到，直播電商是5G時代來臨，企業掌握這波影音趨勢將影音變現的最好方式。

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