特企／創意點子攜手屈臣氏　搶攻海內外直播電商市場

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創意點子與台灣屈臣氏一起將直播電商系統帶入台灣屈臣氏App內，而屈臣氏也是在台灣第一個將直播電商與App結合的零售商龍頭，結合科技與銷售，站在市場前端，提前佈局，創意點子也將因與屈臣式的合作，明年迎來營收GMV的高幅度成長。
創意點子更屢獲國際大獎，日前由APEA主辦的《2022亞太傑出企業獎》，創意點子獲得「企業躍進獎」（Fast Enterprise Award）及「卓越企業領袖獎」（Master Entrepreneur Award），為本屆台灣新創界唯一獲得此兩項殊榮的科技公司；此外，近日創意點子的直播電商更被Facebook Meta認證為技術供應商的企業，協助Facebook全球有直播電商需求的客戶，提供最佳直播電商技術的解決方案，為企業帶來更多元的直播電商技術支援。在全球疫情影響下，創意點子仍堅持科技創新發展，並努力為更多國內外企業提供直播電商方案，打敗經濟低迷時期，邁向國際性新創企業台灣之光。
從2012年開始，創意點子就首創業界開發「影音變現」技術，這一路從內容電商到直播電商其實已經走了十年的時間，許多人對創意點子或許很陌生，但鮮少人知道原來直播電商技術的發明者其實發源於台灣的創意點子。早在2013年7月創意點子創辦人暨CEO—陸意志參加資策會ideas show+大賽榮獲第一名之後，同年9月便獲邀到中國大陸杭州展現台灣的創新技術並深獲大陸視頻網站青睞。從影音變現一直到現在大陸火紅的直播帶貨，從3G的時代沒有人相信影音變現會是主流到現在許多廠商爭相跟隨腳步。創意點子花了10年改變了傳統電商的生態，回到台灣，為了展示創意點子直播電商的「隨看即買」全球專利技術，2018年成立「ishowlife愛秀生活」全台唯一的直播電商平台，有了成功範例，不少海外業者積極洽談合作，許多廠商也發現，透過直播電商銷售不失為一大營銷管道，不但增加品牌曝光更有導購率。陸意志說，我們可以看到，直播電商是5G時代來臨，企業掌握這波影音趨勢將影音變現的最好方式。