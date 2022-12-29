濕疹、富貴手反覆發作　中醫：藥物＋針灸還有「這四點」

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水藥＋針灸還要積極治療 可減少復發機率以上不同部位的皮膚病灶看似無關聯，其實都是現代醫學所謂的「濕疹」，患者除了尋求西醫開立外用藥膏和藥物治療外，越來越多患者也開始尋求中醫的治療，因為皮膚疾病對外觀影響很大，搔癢也讓生活品質大打折扣，反覆破裂的水泡傷口若清潔不佳更可能造成感染，患者若積極治療，能減少復發機率，而中藥在濕疹治療上常能發揮很好的療效，若是搭配水藥和針灸，能改善的效果會更快速。
濕疹發於位置不同表徵也不同程度也不同濕疹在中醫裡依不同皮膚發病部位而有不同的名稱，若是發於全身各部位則稱為「浸淫瘡」，若是發於手指、手掌心則是俗稱的「富貴手」，而幼兒時常發於四肢屈曲側，在中醫稱為「四彎風」，若發於耳後則為「旋耳瘡」，有些男性患者發於陰囊則為「繡球風、胞漏瘡」。
臨床上依不同病程，皮膚表現也不同，急性期特徵為發紅、水腫、水泡，合併有滲出液且搔癢嚴重，亞急性期皮膚表現為搔癢合併發紅脫屑、界線不明顯的板塊狀紅疹，慢性期濕疹皮膚特徵為乾燥、發紅、鱗屑，若經過長期的搔抓後皮膚有增厚的現象。
辨證論治四診合參 用藥各自有異曾偉婷中醫師經過辨證論治、四診合參，依不同時期的皮膚狀態，還有患者本身體質的狀況，分別給予不同的中藥，基本上濕、熱、風是基本常見的病因，需給予清熱利濕、袪風止癢藥物，若步入慢性期，則需考慮血虛化燥傷陰的程度，予以滋陰涼血、補血，並適時加入活血化瘀之藥物，促進皮膚代謝新生，改善暗疤。
針對以上各期皮膚狀況中醫師曾偉婷補充說明，可利用生地黃、赤芍、牡丹皮、金銀花、連翹、當歸、黃芩、白鮮皮等多味藥材配伍研發出皮膚水藥，再依患者體質不同和患病部位不同，加入科學中藥和引經藥物調理，總有佳效。
四建議降低濕疹發生 碰水快擦乾、勤擦保濕乳液另外，在生活起居上，可以做什麼來降低濕疹發生率呢？第一要避免長時間讓皮膚處於浸濕的狀態，流汗要趕快擦乾。
曾醫師建議，若長時間雙手需碰水的患者，工作時內層帶棉布吸汗手套，外層戴防水的手套，若棉布手套濕了則要更換，因為水分會加重濕疹的情況。
第二要注重保濕。注意！碰到水不等於保濕！由於濕疹患者皮膚，經常處於反覆乾燥脫屑的受損情況，皮膚上水分的蒸發會使原本乾燥的皮膚情況雪上加霜，必須勤用保濕乳液、護手霜、凡士林保護皮膚，及時保濕修護，一天使用數次，可隨時放於衣服口袋，於洗手後馬上擦拭。
第三洗澡時使用溫水沐浴，洗澡次數一天不可太多次，選用溫和不刺激皮膚的清潔劑或沐浴乳、肥皂。
第四為飲食注意勿食烤、炸、辣等重口味油膩的食物，保持良好睡眠習慣不要熬夜，避免濕熱體質的生成，以免增加濕疹的復發率或加重皮膚狀況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56265
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