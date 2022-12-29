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濕疹、富貴手反覆發作　中醫：藥物＋針灸還有「這四點」

濕疹、富貴手反覆發作　中醫：藥物＋針灸還有「這四點」
濕疹、富貴手反覆發作　中醫：藥物＋針灸還有「這四點」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】就讀幼稚園的小豐手肘內側和膝蓋後皮膚都出現搔癢皮疹，飲料店打工的阿均因工作關係雙手需要長時間碰水，手指也呈現脫屑、龜裂；七十多歲的張爺爺經由女兒推著輪椅來就診，因為頭皮、四肢、背部、腹部都佈滿大大小小的水泡和暗紅疤痕，腳趾、足部甚至因水泡破裂後的傷口感染，導致疼痛無法行走。

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女兒說起張爺爺深受皮膚問題困擾多年，有時只是稍微施力爸爸手臂水泡就破裂並且滲出組織液，更是癢到連睡眠也受影響，為以上病患診治的中醫師曾偉婷表示，患者常常因為反覆發作，又癢又痛而造成工作困擾，嚴重的更會影響到日常生活，曾偉婷醫師致力於皮膚用藥的研究，已幫助許多患者改善皮膚狀況。

水藥＋針灸還要積極治療　可減少復發機率

以上不同部位的皮膚病灶看似無關聯，其實都是現代醫學所謂的「濕疹」，患者除了尋求西醫開立外用藥膏和藥物治療外，越來越多患者也開始尋求中醫的治療，因為皮膚疾病對外觀影響很大，搔癢也讓生活品質大打折扣，反覆破裂的水泡傷口若清潔不佳更可能造成感染，患者若積極治療，能減少復發機率，而中藥在濕疹治療上常能發揮很好的療效，若是搭配水藥和針灸，能改善的效果會更快速。

濕疹發於位置不同表徵也不同程度也不同

濕疹在中醫裡依不同皮膚發病部位而有不同的名稱，若是發於全身各部位則稱為「浸淫瘡」，若是發於手指、手掌心則是俗稱的「富貴手」，而幼兒時常發於四肢屈曲側，在中醫稱為「四彎風」，若發於耳後則為「旋耳瘡」，有些男性患者發於陰囊則為「繡球風、胞漏瘡」。

臨床上依不同病程，皮膚表現也不同，急性期特徵為發紅、水腫、水泡，合併有滲出液且搔癢嚴重，亞急性期皮膚表現為搔癢合併發紅脫屑、界線不明顯的板塊狀紅疹，慢性期濕疹皮膚特徵為乾燥、發紅、鱗屑，若經過長期的搔抓後皮膚有增厚的現象。

辨證論治四診合參　用藥各自有異

曾偉婷中醫師經過辨證論治、四診合參，依不同時期的皮膚狀態，還有患者本身體質的狀況，分別給予不同的中藥，基本上濕、熱、風是基本常見的病因，需給予清熱利濕、袪風止癢藥物，若步入慢性期，則需考慮血虛化燥傷陰的程度，予以滋陰涼血、補血，並適時加入活血化瘀之藥物，促進皮膚代謝新生，改善暗疤。

針對以上各期皮膚狀況中醫師曾偉婷補充說明，可利用生地黃、赤芍、牡丹皮、金銀花、連翹、當歸、黃芩、白鮮皮等多味藥材配伍研發出皮膚水藥，再依患者體質不同和患病部位不同，加入科學中藥和引經藥物調理，總有佳效。

四建議降低濕疹發生　碰水快擦乾、勤擦保濕乳液

另外，在生活起居上，可以做什麼來降低濕疹發生率呢？第一要避免長時間讓皮膚處於浸濕的狀態，流汗要趕快擦乾。

曾醫師建議，若長時間雙手需碰水的患者，工作時內層帶棉布吸汗手套，外層戴防水的手套，若棉布手套濕了則要更換，因為水分會加重濕疹的情況。

第二要注重保濕。注意！碰到水不等於保濕！由於濕疹患者皮膚，經常處於反覆乾燥脫屑的受損情況，皮膚上水分的蒸發會使原本乾燥的皮膚情況雪上加霜，必須勤用保濕乳液、護手霜、凡士林保護皮膚，及時保濕修護，一天使用數次，可隨時放於衣服口袋，於洗手後馬上擦拭。

第三洗澡時使用溫水沐浴，洗澡次數一天不可太多次，選用溫和不刺激皮膚的清潔劑或沐浴乳、肥皂。

第四為飲食注意勿食烤、炸、辣等重口味油膩的食物，保持良好睡眠習慣不要熬夜，避免濕熱體質的生成，以免增加濕疹的復發率或加重皮膚狀況。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56265

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