農曆年、228連假有望好天氣？反聖嬰漸弱 這區恐乾又冷
今（30）氣象局除公布今（2022）年總回顧外，同時曝光2023年第一季氣象展望，其中氣象局氣象預報中心主任呂國臣指出明年第一季（1-3月）將呈現雨亮正常偏少，尤其西半部雨量偏少情形最為明顯，全台各地氣溫也略偏低。不過有鑑於反聖嬰現象漸弱，因此對台灣氣候影響仍存在不確定性。氣象局提醒，1-2月為每年最冷的月份，民眾若有安排農曆春節、228連假出遊的規劃，務必多多注意保暖。
記者汪睿琦/綜合報導
呂國臣今總結明年第一季3大氣候特徵，表示未來一季預測中、東太平洋的冷海溫逐漸減弱，預測反聖嬰現象將持續至明年春季後回復正常。不過根據歷史資料分析，氣候在反聖嬰現象隔年1至3月有氣溫略偏低、西半部雨量偏少的特徵，惟目前反聖嬰訊號逐漸減弱，因此對臺灣影響有不確定性。氣象局歸納出明年春季3大氣候特徵：
⛅反聖嬰減弱中：反聖嬰強度減弱至冬末，預期明年春季轉為正常。
⛅氣溫正常：氣溫預期正常，但1-2月通常為每年最冷月份，即使氣候偏暖仍有寒流及冷氣團影響機會，民眾請不要掉以輕心。
⛅雨量正常偏少：冬季為雨量較少的季節，預期雨量有偏少機會，尤其西半部地區會相對明顯。
最後氣象局提醒，適值南部水庫水位大多偏低，特別呼籲民眾愛惜水資源，並注意節約用水。同時，每年1、2月是一年之中最冷的月份，冬季平均氣溫即使偏暖，仍間有低溫出現的機會，須適時做好禦寒措施，在冷氣團或寒流影響期間，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒；此外，冬季大氣穩定，使得境外移入污染物或境內產生污染物不易擴散，造成細懸浮微粒濃度偏高，空氣品質不佳的情形，敏感族群外出須特別注意，保護自身健康安全。