疫情升溫跨年防疫重點記下來！　3類人不宜參加跨年活動

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本土疫情升溫 預估新一波疫情高峰在2月初根據指揮中心統計資料顯示，上週（第51週）為今年倒數的第二週，確診總數為12萬775人，確診數比前一週增加12.6%，指揮官王必勝指出，這一個禮拜以來確診數增加的幅度都在20%以上，甚至來到30%，確診數不但在增加，而且增加的速度有加快的趨勢。
指揮中心證實未來將會有一波疫情產生，初步估計這波疫情高峰會落在明年2月初，當週確診數會落在3萬左右，指揮官王必勝提醒，Omicron第三波疫情會再上來，民眾還是要注意相關的防疫措施。
跨年防疫重點公開！ 3類人不宜參與活動而年底將近，許多節慶活動也即將到來，王必勝發現，上週由於聖誕節的關係，民眾參與各種活動、聚會都相當踴躍，他表示，這會使疾病傳播加速，因應本土疫情的上升，接下來又有更大的跨年大型戶外活動，指揮中心提出了幾點建議。
王必勝表示，以下對象須特別注意，第一，有高燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅覺異常等症狀的民眾，不宜參加大型活動；第二，自主防疫、自主健康管理者，依現行防疫規定須快篩陰性才能參與活動；第三，脆弱族群，包含未接種疫苗的長者、幼兒等，都不建議參加這些大型活動。
歡慶之餘仍須注意防疫 自主配戴口罩、避免飲食此外，王必勝也建議，參與活動的期間，人潮洶湧、不能保持適當距離的時候，民眾應自主配戴口罩，另外，在人潮中也應盡量不要飲食，並且隨身攜帶一些手部清潔用品，在飲食前、如廁後應勤洗手。
王必勝也特別提醒，這些建議不侷限在跨年戶外活動，當人潮擁擠，無法保持距離時都適用，由於近日本土疫情的上升，希望民眾過節慶祝之餘，還是必須保持警戒，此外，還未接種疫苗的民眾也建議盡速接種打疫苗，增強保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56346
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