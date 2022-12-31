女星切除12顆大腸瘜肉，隔年又長6顆！　多久要做一次大腸鏡？

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任何位置都有能長大腸息肉近3個月來，李芳雯因為感到左下腹部悶痛，照完腹部超音波正常，卻沒想到才隔一年的大腸內視鏡檢查卻又發現新長出6顆息肉！這樣的檢查發現，讓李芳雯深刻感受健康的重要性，也感謝經紀人老是在她耳邊催她要做健檢。她還說：「生老病死都是難免的，遲早要面對，但如果能早點發現、早點治療，是不是就能延緩，有更多時間可以享樂。」
北投健康管理醫院梁程超副院長解釋，大腸瘜肉是指大腸黏膜表面長出的突起物，是因表皮不正常增生所形成，可能生長在大腸的任何位置。要注意的是，大腸癌有9成以上是由腺瘤型瘜肉（特別是絨毛狀腺瘤機率最高）所發展而成，從腺瘤發展至癌症的過程時間通常在5~10年之間，時間其實不短，只要在癌化前將之切除，就能有效預防癌症的形成。
要如何早一步發現癌化的大腸內？梁程超指出瘜肉生長與大腸癌早期的時候，可以說是幾乎沒有症狀，只能依靠大腸內視鏡檢查，才能有機會找出並同時切除可疑病灶，盡早阻斷癌症發生的機會。
梁程超也指出腸道內為皺褶彎曲的結構，某些角度可能會成為檢查盲點。另外，在安排大腸內視鏡前的低渣飲食、檢前清腸做的不夠徹底，或是檢查範圍不夠完整、檢查時間太短等都會影響到檢查品質。也提醒民眾必須要有一個觀念，大腸瘜肉的切除，不是切除一次就可保證未來不會再發生。例如：肥胖、偏愛吃紅肉、膳食纖維攝取不夠，或是家族中有大腸癌病史、遺傳性大腸瘜肉症，曾有潰瘍性大腸炎等，都較容易引發瘜肉生長。
間隔多久需要再做一次？梁程超醫師表示因每個人的年齡、飲食習慣、家族史、生活型態的不同，會影響腸道內的狀態。一般來說，醫師會依照受檢者在大腸內視鏡檢查後發現的瘜肉大小、數量、種類以及切片後送驗的病理分析，綜合以上結果再提供後續回檢的時間建議。
不論如何，大腸癌是國人發生率第一名的癌症且久居多年，近年來還有年輕化的趨勢，美國癌症協會建議在45歲時，就可開始為自己安排大腸癌定期篩檢。梁程超醫師也建議若有大腸癌有關的危險因子包括：年齡、抽菸、無運動習慣、肥胖、糖尿病、家族病史相關的人都該盡早為自己安排大腸鏡檢查。尤其是有大腸癌家族史的人，可根據家族確診平均年齡提早10年做為初次的檢查年齡參考。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56272
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