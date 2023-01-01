早發型心臟病遺傳風險高2至12倍！　基因檢測揪出來

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冠狀動脈主要供給心肌血液，當冠狀動脈發生粥樣硬化導致動脈失去原有的彈性，管壁變厚、變硬，內腔逐漸變窄或堵塞，造成血液不易流通，會讓心臟肌肉因為缺血而壞死。 冠狀動脈心臟病（冠心症）可分成急性與慢性，慢性冠心症大多為心絞痛，而急性冠心症主要為心肌梗塞。
冠心病的危險因子包括遺傳基因、年紀（男性大於45歲，女性大於55歲）、高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖、抽菸、有家族史者等。典型症狀包括左胸疼痛或緊縮、喘不過氣，胸痛會擴散到肩部、頸部、上臂等處，甚至出現冷汗，噁心，嘔吐或呼吸困難。
基因檢測預估風險 斷層掃描檢查動脈《新英格蘭醫學期刊》研究指出，父母雙親都有心臟病，孩子罹患心臟病的風險高出一般人 82 %。張釗監進一步表示，只要父母其中一人患有早發型心臟病（父母在50歲前發生猝死或心肌梗塞），子女罹患風險更是較一般人高出2倍以上。
想要預防冠心病，早期診斷早期治療相當重要。近年精準醫療概念成為趨勢，「冠心病風險基因檢測」原理為「基因檢測＋斷層掃描」，參照國外發表的基因，人體有44個基因與冠心病有高度關聯，可從相關基因標出來預測風險。加上640切心臟電腦斷層，即可了解冠狀動脈堵塞狀況。且基因檢測只要抽5 c.c.血，事前不須空腹，檢測後2周即可拿到報告。
張釗監表示，若本身屬高風險族群，加上冠狀動脈有阻塞狀況，建議立即進行手術放入支架維持血管暢通；若狀況沒嚴重到需要動手術，平時也應嚴格控制血壓、血脂、血糖狀況。
目前冠心病風險檢測已經累積50位患者，其中有位個案年僅25歲就有超高風險，雖尚未發病，但個管師會協助個案控制三高、搭配AI推播提醒定期回診，超前部署精準管理健康，避免憾事。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56299
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