IU曝耳咽管開放症如地獄　一般民眾也會有！常見有5大病因

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耳咽管運動不良 保持開啟狀態無法承受聲響耳咽管是連接中耳到鼻咽的管道，能夠自由運動使耳咽管處於開啟或閉合的狀態，藉此調節耳朵壓力，李家萱醫師表示，耳咽管開放症主要是因為耳咽管運動不良，導致耳咽管一直處於開放的狀態，因而產生許多症狀，像是耳內的壓力傳到內耳時，病人容易產生頭暈、耳鳴，吞嚥時也會感到回音。
李家萱醫師提到，通常承受很大的聲響、回音時，耳咽管會閉合，但因為耳咽管開放症的病人其耳咽管都是處於開啟的狀態，所以常會覺得別人說話聲音很大，也無法承受太大的聲響或噪音。
不只歌手會有 一般大眾影響不明顯也許未發覺最近常看到許多歌手罹患耳咽管開放症的消息，然而耳咽管開放症並不是歌手獨有的疾病，一般人也會有，李家萱醫師提到，耳咽管開放症其實蠻常見，只是症狀不一定會造成困擾，也不會像歌手這樣影響層面這麼大。
歌手要開演唱會、戴監聽耳返、進錄音室錄音等等，李家萱醫師表示，這些工作環境回音大、聲響大，像錄音室又處於密閉空間，會使耳朵壓力上升，在這樣的環境下患者會相當的不舒服，這也是為什麼演唱會會取消、藝人IU會在表演時一直拿下監聽耳機的原因。
這4類民眾有罹病風險 需生活調整配合治療而造成耳咽管開放症的因素，李家萱醫師指出，太瘦、老化、神經肌肉退化症，還有女性懷孕、停經、吃避孕藥等體內荷爾蒙受到影響時，或是有其他疾病造成荷爾蒙不平衡的人，都容易有耳咽管開放症。
此外，在搭飛機時耳壓就會上下起伏，需要耳咽管運動進行調節，李家萱醫師指出，歌手行程緊湊，頻繁搭乘飛機，太頻繁的使用耳咽管，也常常會造成耳咽管調節不良的問題。
因此，耳咽管開放症除了治療外，還需要做生活調整，李家萱醫師表示，耳咽管開放症治療需要一段時間，病人經過治療後，耳咽管活動改善通常可以超過50%，對於生活就不會有太多影響，但對於歌手來說這段期間相當難熬，而且歌手常處於聲響大的表演現場、封閉的錄音環境，需要更大幅度的改善，不過耳咽管開放症經過一段時間的治療後，通常都是能夠痊癒的，希望病人多一些耐心不要放棄治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56301
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