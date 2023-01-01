「呼吸道融合病毒」激增　小兒醫師教4招預防感染

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成人與幼兒皆可能感染 常見咳嗽、流鼻水、發燒臺北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師吳佳玲說，呼吸道融合病毒是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒，以往在台灣一整年都可以見到，從嬰幼兒到成人都有可能被感染，感染後常見症狀有咳嗽、流鼻水、發燒等。
較嚴重情況會引起呼吸暫停或呼吸費力的情形，感染時年紀越小（尤其是小於一至兩歲之幼兒）、本身是早產兒、先天性心臟病患者或是初次感染者等，臨床表現會比較嚴重。通常第一次感染時，第二到三天症狀最明顯，約一至兩週才會完全痊癒。
以服藥「支持性治療」為主 急性期「呼吸支持」緩解醫師可以從臨床症狀表現推估是呼吸道融合病毒感染，確定診斷方式為採鼻咽分泌物檢驗。治療方面，一般來說靠著孩子自己的抵抗力可以慢慢痊癒，目前的治療方式也多是採支持性治療，可以服用止咳化痰藥等等，症狀嚴重者，可能會需要使用呼吸支持（如：氧氣帳）和水分補充，協助孩子渡過急性期。
勤洗手、戴口罩和減少群聚 高危險群施打單株抗體要如何預防呼吸道融合病毒感染呢？吳佳玲表示，可以透過勤洗手、戴口罩和減少群聚的方式，而下列高危險族群健保有給付呼吸道融合病毒的單株抗體，記得依照醫師指示按時施打。
1. 出生時懷孕週數未滿33週之早產兒（一歲前）
2. 出生時懷孕週數35週以下併有慢性肺疾病之早產兒（一歲前）
3. 一歲以下患有嚴重異常先天性心臟病童
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56306
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