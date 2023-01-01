走出原生家庭的傷痛，你對父母的認識，雖然真實，卻不夠完整

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如何走出原生家庭的傷痛成年之後，許多人還是認為自己對原生家庭帶來的負面影響無能為力。但事實上，只要意識到「改變是可能的」，就有走出傷害的勇氣和可能。因此最後，我們來聊聊，如何試著做出積極的改變，在此提供兩個方法。
第一，重新認識父母；第二，調整你的認知偏誤，主動挖掘父母好的一面。
首先，我想先問問，你是不是真的瞭解和你已經生活數十年的父母？你知道父母生活的時代是如何呢？父母也有自己的原生家庭，他們之間的關係是什麼樣呢？你知道父母是不是喜歡自己的工作？他們擅長什麼？不擅長什麼呢？
這個問題清單還可以列很長。關於這些問題，能夠清楚回答的人並不多。其實做為子女，我們經常只看到父母身為父母的一面，雖然真實，但還遠遠不夠完整。重新認識父母，最大的意義就在於，我們可以更理性地看待父母的過錯，更容易走出傷害的漩渦。因此，不妨找個機會，和父母直接聊一聊，或者透過其他家人瞭解。
也許他們年輕時，也曾經像我們一樣，對未來既迷惘又嚮往。可是生活的壓力很早就把他們拉回現實之中。我們的父母或許才剛二十出頭，就慌慌張張地背負起整個家庭，他們不夠完美，甚至有許多缺陷。當你看得愈多，就會理解得愈多，也就更容易放下對傷害的執念。
其次，以更正面積極的視角看待父母。
在日常生活中，你可以觀察父母平時對你如何，他們何時會對你表現關懷與愛，會不會因為你已經把父母的關懷與愛當成理所當然，而有所忽略？你可以主動蒐集這些正面的證據，並記錄下來。
除此之外，你還可以觀察父母身上的優點：爸爸行事風格果斷俐落，媽媽擅長人際交流、熱情幽默，每個人至少列出三項，然後想想這些優點在生活中如何表現。當你以優勢取向的視角代替問題取向的視角，就能有效發現生活中的正面積極的力量。
當然，最後我必須提醒，如果你曾經歷比較深的家庭創傷，已經嚴重影響生活，那就不用強迫自己一定要深究正面積極的意義，更不要否認父母對你的真實傷害。不要想「忍忍就過去了」、「華人家庭都是這樣」，你要知道，事情的發生並不是你的錯，我希望你可以鼓起勇氣，向專業人士尋求幫助。
為了幫你好好地邁出這兩步，我為你準備好一份對談清單，如果你不知道要問父母什麼，可以參考清單上的題目。也許你會經由這些題目發現，關於父母，你不知道的太多；而你過去知道的，也很可能都是錯的。
你可以當面溝通或是經由通訊軟體、打電話等方式，詢問父母其中幾個問題。大多數時候我們都在想，如何讓父母更理解自己、支持自己。但其實，他們也需要一個機會，讓你瞭解他們真實的樣子、真實的想法。
附錄：不一樣的對談清單
- 你最近最快樂的一件事是什麼？
- 哪一刻你覺得自己還很年輕？
- 如果能重返二十五歲，你最想做什麼？
- 你到目前為止，做的最讓自己滿意的事情是什麼？
- 你最希望擁有哪種才華或能力？
- 你覺得什麼是婚姻？
- 你最怕什麼？
- 你的個人理想是什麼（跟我無關的）？
- 你和父母的關係好嗎？
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56235
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