急性心肌梗塞逾半數到院前無心跳！　醫揭「救命1關鍵」

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心血管疾病發病 與2因素有關根據衛生福利部110年國人十大死因，心臟疾病與腦血管疾病高踞十大死因的第二名與第四名，尤其是年紀大於65歲以上的年長者，因心血管疾病死亡率更為顯著。研究發現，心血管疾病發病的主要原因是冷熱劇烈變化與缺乏保暖，好發時間主要在清晨和日夜交替時，如清晨剛從溫暖被窩起來，若忘了穿件保暖衣物，或是下午運動完後，突然接觸到戶外冷空氣，血管劇烈收縮就可能會釀成悲劇。
出現胸悶、壓迫性胸痛 應立即送醫救治臺北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科醫師鍾稟彥指出，根據統計，急性心肌梗塞的患者發作時，有一半以上到院前已經心跳停止，建議民眾如果出現持續超過30分鐘的胸悶、壓迫性胸痛，就應高度懷疑是心臟病發作的徵象，立即撥打「119」，搭乘救護車緊急送醫，因有救護員隨車護送，可在疾病發作當下立即評估與處置，以降低死亡風險。
牢記「F.A.S.T」口訣 掌握6小時黃金治療期鍾稟彥提醒，中風發生一定要盡早送醫，牢記「F.A.S.T」口訣，亦即臉歪（Face）、手無力（Arm）、大舌頭（Speech）、記下時間、趕快打電話（Time）送醫，需避免自行開車就醫。
中風是國人失能主要原因，如未把握時間處理，10個當中有9個人可能會癱瘓，而中風者中僅有1/3能完全恢復，1/3身體機能會有殘缺，1/3則會終身臥床。目前中風治療關鍵在於在掌握黃金治療時間，自發生時間3小時內，大約8成患者屬梗塞型中風，現行梗塞型腦中風治療準則為血栓溶解劑搭配腦血管取栓術等治療，在6小時內都有機會搶救，有機會避免癱瘓發生的危機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56311
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