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急性心肌梗塞逾半數到院前無心跳！　醫揭「救命1關鍵」

急性心肌梗塞逾半數到院前無心跳！　醫揭「救命1關鍵」
急性心肌梗塞逾半數到院前無心跳！　醫揭「救命1關鍵」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】近日東北季風持續增強，北台灣隨著氣溫溜滑梯般地下降，民眾須小心留意心血管疾病的發生，包括腦中風、心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭等，尤其是家中有年紀大的長輩們，或是過去病史有「三高」患者，不可輕忽身體出現的警訊。

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心血管疾病發病　與2因素有關

根據衛生福利部110年國人十大死因，心臟疾病與腦血管疾病高踞十大死因的第二名與第四名，尤其是年紀大於65歲以上的年長者，因心血管疾病死亡率更為顯著。研究發現，心血管疾病發病的主要原因是冷熱劇烈變化與缺乏保暖，好發時間主要在清晨和日夜交替時，如清晨剛從溫暖被窩起來，若忘了穿件保暖衣物，或是下午運動完後，突然接觸到戶外冷空氣，血管劇烈收縮就可能會釀成悲劇。

出現胸悶、壓迫性胸痛　應立即送醫救治

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科醫師鍾稟彥指出，根據統計，急性心肌梗塞的患者發作時，有一半以上到院前已經心跳停止，建議民眾如果出現持續超過30分鐘的胸悶、壓迫性胸痛，就應高度懷疑是心臟病發作的徵象，立即撥打「119」，搭乘救護車緊急送醫，因有救護員隨車護送，可在疾病發作當下立即評估與處置，以降低死亡風險。

牢記「F.A.S.T」口訣　掌握6小時黃金治療期

鍾稟彥提醒，中風發生一定要盡早送醫，牢記「F.A.S.T」口訣，亦即臉歪（Face）、手無力（Arm）、大舌頭（Speech）、記下時間、趕快打電話（Time）送醫，需避免自行開車就醫。

中風是國人失能主要原因，如未把握時間處理，10個當中有9個人可能會癱瘓，而中風者中僅有1/3能完全恢復，1/3身體機能會有殘缺，1/3則會終身臥床。目前中風治療關鍵在於在掌握黃金治療時間，自發生時間3小時內，大約8成患者屬梗塞型中風，現行梗塞型腦中風治療準則為血栓溶解劑搭配腦血管取栓術等治療，在6小時內都有機會搶救，有機會避免癱瘓發生的危機。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56311

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