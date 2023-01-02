睡起來脖子痛、背也痛！　美國專家教你４招甩開疼痛

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達斯古普塔說明：「一般來說，當你因頸部疼痛醒來時，通常是枕頭不適合你，或你睡覺的姿勢加重了頸部疼痛，或者兩者都是。」
睡姿決定怎麼選枕頭美國物理治療協會發言人珂琳洛爾（Colleen Louw）建議選擇一個能夠支撐頸部自然曲線的枕頭，並且與物理治療師討論導致疼痛加劇的原因，還有哪些睡姿才能睡得安穩。
１、仰睡－對脊椎是最好的
仰睡或側睡最適合預防頸部或背部疼痛，因為這兩種姿勢都有助於保持脊柱的自然曲線。
達斯古普塔表示，理想的睡姿是仰躺在枕頭上睡覺，人的視線剛好能夠直視天花板，這樣代表脖子可以保持在固定位置，「如果枕頭太蓬鬆或太大，那麼你的頭就會向前彎曲，容易導致一些健康問題。」
2017年的一項研究發現，睡覺時單手托住頭部，會明顯增加人的頸部和肩部疼痛。洛爾建議仰躺睡覺時，試著在膝蓋下墊一個結實的枕頭或墊子，在睡覺時膝蓋稍微彎曲，有助於保持血液流動以避免背痛。
２、側睡－硬枕比軟枕好
只要保持頭部和頸部與身體其他部位對齊，基本上沒有大問題，因此挑選合適的枕頭就是是重點。2010年一項關於側睡者的研究發現，睡在羽毛枕上的人，比睡在乳膠枕頭上的人更頻繁醒來，從而破壞睡眠質量。因此，達斯古普塔建議側睡者選擇結實的枕頭，這樣可以在睡眠期間穩定頸部。
由於頭和床墊之間會有縫隙，好的枕頭應要起到填充與支撐的作用。洛爾表示，想要將頭部、肩膀、臀部和膝蓋保持在同一平面上，可在膝蓋之間使用一個枕頭，並將手臂放在胸前或腹部，以防止肩膀向前滾動、在睡覺時轉動脖子。這個睡法可讓血液流過關節與神經，避免疼痛。
３、趴睡－最傷頸椎背部
專家不鼓勵趴著睡覺，羅傑表示，趴睡會迫使脖子長時間向一側傾斜，導致下背部因重力而向內拱起，造成頸部和背部疼痛。他建議趴著睡的人應該盡量過渡到側睡或仰睡。同時也可嘗試使用專為固定頸部而設計的頸枕。在身體兩側塞上結實的枕頭、捲起的浴巾或毯子，或一個長長的抱枕，以防止睡覺時翻身俯臥。
頸椎背痛靠4招改善１、熱敷或冰敷：
如果因頸部疼痛醒來，最好的方式是熱敷和冰敷，專家推薦洗個熱水澡放鬆頸部肌肉，可減輕疼痛並改善活動範圍；或是使用冰敷袋，並交替使用加熱墊和冰塊，記得不要一次超過 15 分鐘，但可以每小時敷一次。
２、按摩：
按摩頸部的肌肉和肌腱可以增加血液循環並緩解肌肉緊繃，多嘗試不同的按摩技巧，可找到適合自己的方式。
３、活動和伸展：
頸椎疼痛時雖然應該避免劇烈活動並限制會加重疼痛的活動，但專家仍鼓勵適度步行和四處走動，因為完全臥床休息恐會導致頸部和背部僵硬疼痛持續更久，伸展時也記得動作要輕柔，以免讓狀況變得更糟。若有專業醫護或物理治療師指導更有助於減少僵硬和疼痛。
４、運動：
研究表明，運動比起其他非侵入性措施（如按摩、針灸、瑜伽或放鬆技巧），能夠更好地改善睡眠引起的頸部疼痛。2020年的一項研究發現，當慢性頸部疼痛患者增加運動量時，有助於改善情緒和睡眠。
原文出處：https://amp.cnn.com/cnn/2022/12/07/health/neck-pain-sleep-wellness/index.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56337
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