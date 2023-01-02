「健保智能客服I Can!」4大升級！　等候時間、定位導航也一鍵可知

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查詢更加快速 整合實用功能為了讓使用者查詢服務時能更快速，多項實用功能整合為四大區塊，第一區「大家都在問」列舉了健保熱門問題，讓提問不再迷路；第二區「個人化服務」可查詢投保紀錄、未繳保費、變更通訊地址，也可確認健保費減免資格及區間；第三區「即時查詢」透過串接數據資料庫，能查詢快篩即時數據，搭配定位能尋找臨近的醫療院所，更能直接導航至目的地。
其中「健保臨櫃業務等候查詢」讓有臨櫃辦理健保業務需求的人，能參考等候時間再決定要不要出發，取號後也能查詢叫號進度，讓時間運用有更多的彈性；此外，「健保樂讀」專區精選了健保相關讀物，陪大家一起讀書。
健保智能客服 體驗更加親民健保署李伯璋署長表示，在健保智能客服上線初期就碰上了COVID-19疫情，當時健保署的諮詢專線進線數爆增，在智能客服加入服務後，不僅紓緩客服人員負荷，也打破服務時間限制，24小時不間斷即時服務，成為民眾最給力的健保解惑好幫手！未來將利用大數據分析，瞭解民眾關心的議題及常見問答，持續精進之服務流程，提升健保服務品質及效能！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56336
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