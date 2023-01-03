顏面神經麻痺恐嘴歪眼斜　針灸治療有助紓緩

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中醫針灸來治療 顏面神經不麻痺楊龍駿醫師指出，臨床上最常見的顏面神經麻痺，又稱貝爾氏麻痺，大多數都是不明原因，可能與「病毒」有關，感染顏面神經，導致功能失調而引起顏面肌肉麻痺、無力等狀況。
患者會因臉部突然無力而導致表情異常，且在各個年齡層都有可能發生此病症，想紓緩症狀除西藥治療，也可透過中醫針灸幫助減緩症狀。
顏面神經麻痺通常是「單側」症狀，患者常一覺醒來發現嘴歪眼斜、眼睛無法閉合的現象，此外還有易流口水、味覺喪失或耳後痛等問題。尤其熬夜過勞、睡眠不足或免疫力下降時，感染顏面神經麻痺的機率就跟著升高；此外，患有慢性病患如糖尿病、高血壓及高齡者亦為高風險族群。
一發病盡速治療 把握黃金治療期顏面神經麻痺患者，因單側眼睛無法闔上，長期乾燥再加上暴露，很容易導致曝露性角膜炎，另外較嚴重患者因延誤治療，也可能出現顏面神經麻痺恢復情形不完全。
楊龍駿醫師強調，把握發病的治療黃金期，越早治療就會恢復越完全。他進一步說明，中西醫藥物的治療效果相當有限，若能以頭皮針搭配耳針，同時使用腹針及穴位注射，直接和間接刺激顏面神經、周邊血管和肌肉組織，促進整個身體的氣血循環，神經恢復的速度會更快，療效將更顯著。
此外，楊龍駿醫師建議患者，初期一週針灸3次，待症狀逐漸改善，再遞減成一週2次。對於顏面神經麻痺症，目前雖然無確切預防方法，但仍可針對發生的誘因改善，例如：正常生活作息、良好睡眠習慣、適當的運動、飲食均衡，提高自身免疫力等，健康生活自然可以降低發生機會。
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（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56250
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