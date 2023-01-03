二十年翻升三點五倍！「贏」戰攝護腺癌：生活預防、高風險群篩檢、適時治療缺一不可

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攝護腺癌：七十歲以上男性癌症發生率第一名 但年輕人並非零風險！
要如何檢視攝護腺健康呢？近年不少企業健檢將「攝護腺特異抗原PSA」納入檢查，為員工健康把關。「印象中有好幾位年僅四十多歲的男性，因為企業健康檢查、發現攝護腺特異抗原（PSA）數值異常前來就診，結果就有人確診罹患攝護腺癌。」
不過，一般健檢多將PSA正常值定於4 ng/mL以下，但可不能據此評斷是否罹患攝護腺癌。王紹全醫師表示，包括感染、良性組織增生等情況，也可能使得PSA升高。「只是惡性腫瘤PSA增加較多、較快」。PSA標準也會因年齡而異。「同樣都是PSA 4.5，對於20歲的年輕人跟70歲長者，意義可能大不同。」
他解釋，PSA由攝護腺所分泌，隨著年齡增長、男性攝護腺體積增大，PSA標準也有不同判斷標準。若以年齡來區分，則40-49歲在2.5以上、50-59歲3.5以上、60-69歲4.5以上，算是異常，但70歲以上可以容許到6.5都還算正常。
PSA高未必罹癌 搭配肛門指診、善用輔助診斷工具
近年也發展出使用「游離PSA」或是以三種PSA組成計算出來的「攝護腺健康指數（PHI）」輔助，用來提升對攝護腺癌的敏感度。
「如果只因為PSA超過4就進行切片、可能有七成“白切”了。」王紹全醫師認為，最好還是以PSA搭配肛門指診，由醫師以手指評估患者攝護腺大小，以及壓下去後的感覺是「正常的Q彈感？」還是異常太「硬」？表面有無不規則？兩者搭配、判斷是否進一步切片檢查。「畢竟切片可能會有出血、感染等風險，雖然會搭配局部麻醉，但病患多少還是會感到不適。」
攝護腺癌篩檢新利器 mpMRI讓病灶無所遁形
近年也有「多參數磁振造影mpMRI」，可用於輔助攝護腺癌診斷。透過該影像檢查，不僅可以讓醫師知道哪邊有幾個病灶，甚至結果會依據病灶癌症風險等級打分數，也就是所謂「PI-RADS」報告，分為1至5分，等級愈高、病灶是癌組織的機會愈高，也就是說，被評為4、5分的很有可能是癌症，可以據此進行精準切片。一旦確認罹患癌症後，可依據患者風險分級，擬定治療計畫。
依風險決定治療積極度 有人觀察即可、有時應手術
過往很多人聽說攝護腺癌是一種進展緩慢的癌症，甚至只需要觀察、連治療都不需要。也因此，未必積極自我篩檢。
王紹全醫師指出，攝護腺癌患者擬定治療計畫時，確實會依據風險（發現期別、PSA高低、病理切片分數）以及患者年齡（預期餘命），而有不一樣的策略。早期發現，年齡很高的患者，其腫瘤為低惡性度時，真的只需要三個月追蹤一次即可。直到出現轉移或有症狀，再開始治療。
也有所謂積極監控，雖然也是暫時不治療，但積極地追蹤病情變化，三到六個月就要檢驗PSA ，若定期抽血發現PSA上升，或再次切片顯示癌細胞惡化，才需轉而進行積極治療。
但並不是所有的攝護腺癌都是低惡性度！若是發現期別早、預期餘命超過十年，身體狀況許可，此時，可透過手術根除病灶。
早年因為攝護腺位於骨盆底最深處，肉眼看不清楚。而且兩旁有性勃起相關神經血管叢，遠處與尿道括約肌相連，手術的難度高、流血量多。王紹全醫師指出，近年運用達文西機器手臂輔助微創手術，不僅視野可以放大十倍、還有3D鏡頭輔助，醫師可以看得很清楚，且其手術器械具有像人手腕關節靈活般的七種角度空間的活動性，便利醫師剝離組織與縫合。
當腫瘤不再局限於攝護腺內，此時就需要「荷爾蒙」治療
「其實，攝護腺癌與乳癌其實兩者很類似，兩者都會受到荷爾蒙影響，只是攝護腺癌症只發生在男性。」當癌細胞不再局限於攝護腺內，也一樣可以使用荷爾蒙治療，透過抑制男性荷爾蒙合成、阻斷男性荷爾蒙作用，讓癌細胞「斷糧」，促使癌細胞死亡。
王紹全醫師指出，體內的男性荷爾蒙95%-98%由睪丸製造，想要切斷男性荷爾蒙的供應。最快的方法是切掉睪丸，也就是手術去勢。近年靠藥物也可以從上游或是下游達到相同去勢的效果，例如，以針劑控制中樞神經的腦下垂體，進而抑制全身性荷爾蒙。搭配口服抗男性荷爾蒙藥物。
新藥物陸續問世 全身性治療選擇越來越多
但問題就是，若只有切斷來自睪丸的荷爾蒙，還有3%左右有來自腎上腺製造的男性荷爾蒙。而且治療到後來，有少數攝護腺癌細胞可以只靠少少的男性荷爾蒙繼續存活、甚至自行合成。這類「去勢抗性攝護腺癌（CRPC）」，對傳統荷爾蒙療法發生抗性，過去化療就是唯一的治療選項，常用的藥物主要為紫杉醇類藥物。
近年來則有新一代的口服荷爾蒙藥物，或是從源頭阻斷雄性素的製造；或是從細胞外受體阻擋雄性素與癌細胞連結。可以在化療失敗後接續使用，也可以在化療之前就開始使用，讓沒有體力接受化療的患者，也有繼續治療的機會。
此外，包括標靶藥物、免疫療法等也都是治療選項。
別自以為是老化症狀！排尿出現問題應該諮詢泌尿科醫師
雖然轉移性攝護腺癌症的治療選擇越來越多，但是早期發現仍是重點。
王紹全醫師指出，攝護腺癌初期無症狀，即便腫瘤變大症狀也跟攝護腺肥大症狀很類似，包括解尿困難、夜尿、尿不乾淨滴滴答答、頻尿、急尿……等。很可能就誤認為是年長必然現象。
一旦侵犯尿道出現血尿，或是吃穿儲精囊、輸精管出現血精，甚至轉移到骨盆腔淋巴影響回流腳部水腫，或是最常見的骨轉移造成疼痛、甚至病理性骨折……已經是晚期。
有哪些人是攝護腺癌症高風險族群、應該要提高警覺呢？王紹全醫師提醒，已知如果有家族史，不管是一等親、還是二等親，但凡父親、叔伯、兄弟……等有人罹患攝護腺癌，都是相對高風險族群。另外，有暴露在重金屬污染像是鎘污染，或是不平衡代謝例如長期缺乏鋅，以及西化飲食也就是高脂肪飲食，都會提高攝護腺癌罹患風險！
至於性行為頻率到底跟攝護腺癌症有無相關？雖然過去有些有趣的研究，指出每月射精21次（含）以上的男性罹患攝護腺癌機率跟每月射精4-7次的男性相比來得低。但具體機制需要進一步研究。
遠離攝護腺癌 飲食生活可以這樣做
首先是遠離危險因子，包括遠離環境金屬污染、戒菸、不要酗酒、不要亂吃來路不明的中藥、避免高脂肪飲食。另外，可以一天一把綜合堅果。
他也建議，可以在下午來杯綠茶。為什麼是下午呢？因為晚上喝怕會夜尿、白天空腹又怕傷胃。
另外，黃豆類食品，煮熟加熱的番茄，十字花科蔬菜如花椰菜等，以及可以抗發炎的w-3油脂來源像是小型深海魚，記得魚皮不要吃，也都是在生活飲食上可以實行的預防攝護腺癌對策。
《資料來源》
[1]衛生福利部國民健康署：中華民國108年癌症登記報告，110年12月出版，https://reurl.cc/ROR146
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