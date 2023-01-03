才30歲就罹患乳癌　國人40歲以下乳癌年年新增逾千人！

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40歲以下乳癌每年增1100人 三陰性好發年輕女性北投健康管理醫院沈彥君主任醫師指出乳癌是女性發生率第一名的癌症，根據衛福部癌症登記統計資料顯示，小於40歲的乳癌患者每年新增約1,100人，並且從2016年至最新統計2018年，人數有逐年成長趨勢。
沈彥君醫師也進一步說明乳癌依據癌細胞上特定接受體的表現，又可再細分為不同的種類；其中，三陰性乳癌就屬於好發於年輕女性的一種類型，並且與遺傳基因相關（BRCA1 突變發生的機會較高）。
一等親內有病史、未生育、未哺乳 皆為高風險因子乳癌風險因子包含：乳癌家族病史、偏愛高油脂食物、肥胖、喝酒、抽菸、初經早、停經晚、未曾生育或未曾哺乳者、一側曾得過乳癌、帶有BRCA1或BRCA2基因變異、日常生活長時間接觸環境荷爾蒙（化妝品、殺蟲劑、藥物、塑化劑）及缺乏運動等。
沈彥君醫師補充說明，其中雖然有家族史的乳癌病患比例也並不如一般民眾想像的多，根據國外的統計，乳癌病患其一等親（母女姊妹）有乳癌病史約佔13%，有家族史的人也不可因為比例低就忽略檢查，例如好發於年輕女性的三陰性乳癌細胞生長的速度較快，癌症進展也較快、較容易轉移，因此有家族病史的女性千萬不能輕忽乳房健康檢查！
20歲起可自我觸摸檢查 45歲以下超音波定期檢查乳癌年輕化已是女性不可不重視的課題，沈彥君醫師建議所有女性從20歲開始可安排自我觸摸檢查，並搭配每1到2年一次乳房外科理學檢查及乳房超音波檢查。
國人女性有較高比例為乳腺緻密型的乳房（八成以上女性），乳腺過於緻密在乳房X光攝影檢查會降低病灶偵測的敏感度，45歲以下的女性可首先利用超音波作為定期檢查乳房的工具，且超音波完全無輻射暴露。
另外，乳房磁振造影檢查（MRI）是更加全面的影像檢查，對於乳房組織的病灶有較高偵測度，同時也具有無輻射暴露優點，對於不確定的乳房病灶、或乳房經美容整形手術後會擔心乳房受擠壓的女性，都是可選擇的檢查方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56389
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