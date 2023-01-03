巷仔內／期待還稅於民同時　「超徵」背後凸顯更大問題

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若觀察近6年稅收情況，僅2020年受到新冠疫情影響導致稅收短徵，其餘年度稅收皆超過預算數，累計近6年超徵稅收達1.1兆元，今年更將超過4500億元再創新高。當然，稅課收入實徵數大於預算數，這除有助政府歲入財源增加，即所謂收入來源，目前政府編列年度預算時，收入就包括歲入及債務舉借，其中歲入來源包括稅收及非稅收，而政府編列支出則有歲出及債務還本。
由於稅課收入為歲入主要來源，根據稅法相關規定，稽徵的每一塊錢，不論較預算數增加或減少，按照預算法規定須全數繳入國庫統籌運用並納入決算。
雖然財政部表示，這些「超徵」稅收已用於還債或留作歲計賸餘，今年中央政府總預算歲入執行優於預期，原編列債務舉借數440億元未舉借，且編列債務還本數960億元已於7月初全數償還，並分別於9月8日及10月18日，再增加還本150億元及390億元共540億元，全年債務還本達1500億元，但仍有立委質疑「超徵」的稅收為何不全部用來償債，更質疑剩下來的大部分成為政府的「小金庫」，但財政部說，今年以來平均每人負擔債務，確實有在下降。
只是，稅收「超微」創新高是事實，即便財政部強調，自年度預算編列到執行完畢時間落差近2年，期間若國內外經濟情勢變化或遇重大事件將影響稅收徵起情形，實際執行結果與預算編列數就會不同，但4千億的落差，不免引發質疑政府估算能力怎會這麼差，這若在民間企業早就被盯得滿頭包，甚至得舖蓋走人，政府卻還把稅收「超徵」當成政績般宣傳，總統蔡英文早在2019年元旦文告中就曾表示，政府稅收超出預期，要讓全民分享。
這2年來稅收超徵的主要來源一個是營利事業所得稅，主要來自航運三雄與半導體的貢獻，另一個則是證交稅，之後才是一般人所繳的綜合所得稅，國民黨台北市議員徐弘庭更點出，台灣前3名稅繳得最多的企業就占國家總稅收的1成，國家總稅收有75%的金額來自前1%的企業，綜所稅也是10%的人繳了國家80%的稅。
證交稅較屬機會稅，即要看天吃飯，跟隨國際金融情勢及景氣好壞變化，在編預算時較難預估或許還可理解，但營所稅、綜所稅即便也會受景氣影響，政府這2年一再喊基本面佳，上市櫃營收表現良好，還有台股還有護國神山，預估卻差距甚大，難怪立委馴痛批財政部失職該檢討，精進稅收估算值，以降低決算數與預算數差距，並除強化財政收支及債務資訊透明度與宣導，讓民眾可進一步了解政府預算編列及執行情況，讓財政更透明。
此外，這3年受到疫情影響，加上高通膨、升息，許多人生計受影響，唯獨政府輕鬆坐收漁翁之利，稅收仍連年「超徵」，但這些「超徵」的稅收到底用到哪裡去？政府應該好好說清楚，當然，畢竟這些是大家繳的稅，「超徵」的部分，該如何公平分配及正確使用，更考驗政府智慧，尤其如何在兼具財政健全，減少債留子孫，又能讓人民真正受惠，而非只是「選舉」考量，政府真的得好好想想，不要辜負人民期待。