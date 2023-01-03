橫濱流星、竹內涼真管借貸！搶救《彬與瑛》4800員工生計
日本電影《彬與瑛》由雙男神橫濱流星、竹內涼真聯合主演，片中兩人同樣掌管銀行貸款給企業的重責大任，作風卻南轅北轍，頻頻在驚險如戰場的商場上過招，凡事追求理性的橫濱流星高傲開嗆：「你太重感情的話，以後一定會出事的！」性格熱血的竹內涼真則當眾反擊：「你沒有辦法相信人，要怎麼借人錢呢？」
記者陳雅蘭/綜合報導
《彬與瑛》故事描述鄉下小工廠老闆的兒子山崎瑛（竹內涼真 飾），與豪門大企業公子階堂彬（橫濱流星 飾），名字同音皆為「Akira」，且同樣繼承了父親經營理念的兩人，在同一年進入日本頂尖的銀行工作，被視為最有潛力的新人。沒想到階堂彬的家族企業突然面臨倒閉危機，能拯救他的竟是與他理念不同的山崎瑛。兩人從勁敵變成最可靠的夥伴，一同對抗冰冷的企業制度，拯救4800位員工及家屬的生計。
《彬與瑛》改編自《半澤直樹》原著作家池井戶潤的暢銷同名小說，原作銷量累積突破87萬冊，在日本相當具有知名度，這次更交由《明天，我要和昨天的妳約會》名導三木孝浩改編成電影，邀請到上白石萌歌、江口洋介超強卡司助陣，可說是日本電影年度話題之作。
橫濱流星首度與竹內涼真合作，他回憶以前拍攝特攝片時期，「雖然沒有合作機會，但在片場常常見到彼此，偶爾會點頭打個招呼」，兩人直到這部電影終於有機會合作。竹內涼真形容第一次見到橫濱流星的感覺是「光看他的眼睛就能感到熱情，合作很有安全感」，橫濱則說竹內是「在演戲上相當認真、熱血又很可靠，他有那種帶領大家前進的力量」。《彬與瑛》1月6日在台上映。