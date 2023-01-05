小細胞肺癌惡性度最高　加入免疫療法提高存活期

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小細胞肺癌具有獨特性，除了肺癌本身常見的呼吸道症狀，還會出現全身無力等症狀，且比一般肺癌更為明顯；陳鍾岳主任解釋，以臨床治療而言，小細胞肺癌分為侷限期以及擴散期，前者因癌細胞還未遠端擴散，通常透過化療配合放射治療就能獲得較好的控制，但擴散期因已轉移到其他遠端器官，包括若轉移到腦部就可能出現肢體無力、頭痛，因此治療上以化療為主，目的是為控制癌細胞持續擴散，想將癌細胞完全清除的困難度很高。
化療搭配免疫療法 治療小細胞肺癌反應佳
陳鍾岳主任進一步說明，目前國外已有蠻多證據證實，小細胞肺癌治療上除了單用化療，可再搭配免疫療法，能促使病患治療反應更佳，其中根據大規模第三期研究也發現，以過往整體存活時間而言，小細胞肺癌患者很難突破一年，但加入免疫療法後，能有效把存活期平均拉長超過12個月，也就是跨過一年門檻，對於病患來說是很大的差異。
86歲老翁罹患小細胞肺癌 搭配免疫療法消滅腫瘤
一名86歲老先生，五年前曾因肺腺癌開刀，近來疾病惡化就醫，經切片檢查確診為小細胞肺癌且已有轉移現象。起初因患者年紀較大，在治療上有諸多考量；陳鍾岳主任提及，經評估患者身體狀況維持不錯且活動力佳，因此前期治療以化療為主，發現反應不錯，與患者討論後決定再搭配上免疫治療，目前已持續治療一年多，腫瘤明顯縮小甚至幾乎看不到，療效非常好。
定期檢查遠離肺癌 早期發現早期治療
事實上，小細胞肺癌過去二、三十年在治療選擇上改變不多，但現在有了免疫療法的加入，讓這一兩年在治療小細胞肺癌上有了比較大的進展，這也是未來新的一個標準治療方向；陳鍾岳主任表示，免疫療法可能會發生內分泌、肺部、肝臟、腸道和皮膚等相關的副作用，但發生率低，嚴重至減藥甚至停藥者的比例不到10％。在醫療人員定期監測、評估和處置下，能確保用藥安全，不需過度擔心。想降低罹癌風險，預防勝於治療，尤其抽菸是罹患小細胞肺癌的最大主因，除了戒菸，最重要是定期檢查，符合條件者可多利用國健署推動的低劑量肺部電腦斷層篩檢，早期發現就能早期接受治療，延長存活期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55734
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