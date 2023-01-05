慢性下呼吸道疾病及腎病占十大死因　GSK目標引進新藥與疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
專注免疫系統科學和人類遺傳學技術新任總經理余慧明表示，企業深耕台灣邁入第44個年頭，每年投入1920億元台幣於研發，專注於免疫系統科學、人類遺傳學先進技術，實踐三項經營理念：懷抱集結科學、科技和人才，共同戰勝疾病的抱負與使命。
台灣醫藥處處長鮑鵬文表示，近期目標投入慢性腎臟病貧血、帶狀疱疹、呼吸道疾病疫苗、HIV以及多發性骨髓瘤等領域，以預防與治療改善病患生活品質，實踐「為患者著想，對影響負責，做正確的事」的企業文化理念。
企業對於台灣現況也建立三大目標、落實宗旨：2025年邁向超高齡化社會，加強健康預防措施；十大死因中的慢性下呼吸道疾病及腎臟疾病造成龐大醫療支出，降低疾病負擔及提升生活品質；達成UNAIDS四項90（90%感染者知道自己的感染狀態、90%感染者有服藥治療、90%服藥的感染者測不到病毒量、90%患者達到最佳生活品質）
GSK表示，每年投資於臨床試驗研究，並與台灣共16家醫療院所及研究中心合作，有助於國內醫藥研究與國際接軌，提升台灣在亞太區域作為臨床研究中心的地位。除了研發藥品，也關心快速人口老化對醫療健康帶來的挑戰，長期透過美國商會、歐洲商會、中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）等平台，與政府相關單位討論未來的重要政策發展，期盼協助台灣為往後數十年的醫療環境打下良好的基礎。
此外，GSK於2022年轉型生物製藥公司，12月勇奪國家生技醫療產業策進會舉辦的台灣國家新創獎，今年初也獲得美國《Science》雜誌「Top Employer」獎項。余慧明表示：「為患者著想一直是GSK重視的企業文化，我們希望能繼續為台灣民眾的健康福祉貢獻力量。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56416
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw